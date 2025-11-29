A Lyon, les trafics de drogue et les violences sont le lot quotidien de la place Mazagran, à la Guillotière

Mercredi 26 novembre, à Villeurbanne, les policiers ont mis un terme à un trafic de drogue en interpellant un vendeur et un ravitailleur et guetteur âgé de seulement 13 ans.

Mercredi 26 novembre, dans l'après-midi, les forces de l'ordre de la GSP de Villeurbanne ont repéré une transaction suspecte à l'intersection de la rue Victor-Basch et de la rue Frédéric et Irène Joliot-Curie. En planque, le dispositif a permis d'observer le manège établi. Un adulte sans domicile fixe, âgé de 21 ans et de nationalité tunisienne, jouait le rôle du vendeur, tandis qu'un mineur de 13 ans, un algérien vivant en foyer, servait de ravitailleur et de guetteur. Lors de l'intervention, plusieurs sacs contenant de la résine et de l'herbe de cannabis d'une quantité de près d'un kilo ont été saisis dans un local technique voisin.

Le vendeur comme le mineur ont été placés en garde à vue.