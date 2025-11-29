Faits divers
A Lyon, les trafics de drogue et les violences sont le lot quotidien de la place Mazagran, à la Guillotière

Un mineur de 13 ans utilisé comme ravitailleur et guetteur à Villeurbanne, le point de deal demantelé

  • par Claire Martinez

    • Mercredi 26 novembre, à Villeurbanne, les policiers ont mis un terme à un trafic de drogue en interpellant un vendeur et un ravitailleur et guetteur âgé de seulement 13 ans.

    Mercredi 26 novembre, dans l'après-midi, les forces de l'ordre de la GSP de Villeurbanne ont repéré une transaction suspecte à l'intersection de la rue Victor-Basch et de la rue Frédéric et Irène Joliot-Curie. En planque, le dispositif a permis d'observer le manège établi. Un adulte sans domicile fixe, âgé de 21 ans et de nationalité tunisienne, jouait le rôle du vendeur, tandis qu'un mineur de 13 ans, un algérien vivant en foyer, servait de ravitailleur et de guetteur. Lors de l'intervention, plusieurs sacs contenant de la résine et de l'herbe de cannabis d'une quantité de près d'un kilo ont été saisis dans un local technique voisin.

    Lire aussi : Drôme : la lutte contre le trafic de drogue et l’enrôlement des mineurs continue

    Le vendeur comme le mineur ont été placés en garde à vue.

    à lire également
    L'Etat prépare la transformation du port Edouard-Herriot de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un mineur de 13 ans utilisé comme ravitailleur et guetteur à Villeurbanne, le point de deal demantelé 16:37
    L'Etat prépare la transformation du port Edouard-Herriot de Lyon 15:24
    Mehdi Maïzi délocalise son podcast à Lyon ce samedi 14:06
    paysages beaujolais
    Le mot du mois : [SOBRIQUET] 13:30
    police Lyon
    Agression à Lyon : un collier arraché, le suspect interpellé avec une bombe lacrymogène 12:52
    d'heure en heure
    La question que tout le monde se pose : Y aura-t-il un effet Mamdani à Lyon ? 12:30
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Six personnes interpellées dans une grande opération de police à Saint-Fons 11:34
    La circulation des métros lyonnais perturbée ce samedi matin 11:19
    Escapades au Pays de Gex Monts-Jura : une bulle de déconnexion proche de Lyon 11:09
    Drôme : hausse des accidents de la route et de la mortalité 10:45
    pollution météo lyon
    Pollution à Lyon : un air dégradé ce samedi 09:32
    Préouvertures en série dans les stations de ski d'Auvergne-Rhône-Alpes 09:27
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Un ciel voilé ce samedi à Lyon 09:15
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut