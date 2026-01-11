Crues et avalanches : cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

Cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours en vigilance jaune pour crues et avalanches ce dimanche 11 janvier.

Les risques diminuent, mais cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes restent placés en vigilance jaune ce dimanche 11 janvier par Météo France. C’est le cas notamment des départements de l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, toujours touchés par un risque d’avalanches.

Une vigilance grand froid reste également activée dans le Cantal et la Creuse jusqu’à 12 heures. Le département du Cantal est également placé en vigilance crues depuis hier soir et le restera toute la journée.