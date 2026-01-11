Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Crues et avalanches : cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

  • par Clémence Margall

    • Cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours en vigilance jaune pour crues et avalanches ce dimanche 11 janvier. 

    Les risques diminuent, mais cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes restent placés en vigilance jaune ce dimanche 11 janvier par Météo France. C’est le cas notamment des départements de l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, toujours touchés par un risque d’avalanches. 

    Une vigilance grand froid reste également activée dans le Cantal et la Creuse jusqu’à 12 heures. Le département du Cantal est également placé en vigilance crues depuis hier soir et le restera toute la journée. 

    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Météo : un ciel encore voilé ce dimanche à Lyon et 4 degrés attendus 

    Faire défiler vers le haut