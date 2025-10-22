Actualité
Avocate au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
@Hugo LAUBEPIN

Préemption illégale : la Métropole de Lyon condamnée à verser 11.000 euros à un propriétaire

  • par Romain Balme

    • Victime d’une préemption illégale sur sa maison à Villeurbanne, Yannis Yahoui a obtenu gain de cause face à la Métropole de Lyon. Le tribunal l’a indemnisé à hauteur de 11 000 euros pour les préjudices subis. L'affaire pataugeait depuis 2019.

    L'affaire avait débuté en 2019. Alors qu'il achète une maison située à Villeurbanne, Yannis Yahoui à dû faire face à la Métropole de Lyon, qui a préempté son bien. Selon les informations du Progrès, le propriétaire avait saisi le tribunal, qui avait déclaré la Métropole coupable de préemption illégale. La collectivité avait fait appel de cette décision, sans succès.

    Pourtant, l'affaire ne s'est pas arrêté là. En 2023, Yannis Yahoui demande la réparation des préjudices causés par la Métropole. Sont notamment évoqués, "l’état anxieux important généré par le litige, la hausse du coût des travaux nécessaires à la rénovation du bien, les coûts liés à la rétrocession d’un bien qui a été squatté (lorsque la Métropole l’a préempté) ou encore le montant des loyers versés faute d’avoir pu prendre possession du bien", rapporte le Progrès. Un montant qu'il estime à hauteur de 315.000 euros.

    3 motifs retenus, Yannis Yahoui s'attaque aussi à la mairie

    Suite à une première audience le 9 septembre, le tribunal de Lyon a rendu sa décision le 9 octobre. Les motifs "état anxieux", "surcoût de construction", et "l'évacuation des biens accumulés pendant le squat" ont été retenus. Les montants de ces préjudices sont évalués à respectivement 3200, 6000 et 1000 euros. Ajouté à cela 1 500 euros au titre des frais exposés. La métropole est donc condamnée à verser plus de 11.000 euros au propriétaire de la maison, avec intérêts. Une somme bien loin des attentes pour Yannis Yahoui qui évoque "un résultat décevant" concédant tout de même que ses demandes étaient "ambitieuses".

    à lire également
    Pollution : la Métropole de Lyon se dote d'un institut écocitoyen

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    JO 2030 dans les Alpes : un collectif citoyen, appuyé par des élus écologistes, demande l'arrêt du projet 15:51
    Avocate au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Préemption illégale : la Métropole de Lyon condamnée à verser 11.000 euros à un propriétaire 15:05
    Ain : feu vert pour le plan de valorisation du patrimoine d'Ambronay 14:20
    À presque 5000 mètres d’altitude, Julien Roux escalade un mur suspendu à une montgolfière 13:40
    À Vénissieux, un magasin de déstockage fermé après un contrôle sanitaire 13:05
    d'heure en heure
    Lyon : Eve Robert nommée directrice générale adjointe des HCL 12:26
    Deux distinctions européennes pour la Métropole de Grenoble 11:44
    "Illumination" : la nouvelle bûche de Noël de la maison Bocuse rend hommage à Lyon 11:11
    Dermatose nodulaire contagieuse : des mesures renforcées en Isère 10:39
    Police nationale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : un campement évacué sous les voûtes de Perrache 09:55
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce mercredi 09:20
    Maxime Barrufaldi lauréat du Bocuse d'Or France 2025
    Gueule de bois : Lyon ne défendra pas la France au Bocuse d'Or 09:00
    WorldSkills 2025 : l’Auvergne-Rhône-Alpes encore région la plus médaillée 08:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut