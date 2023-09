L’eau de quatre écoles lyonnaises contaminée au plomb

Après les écoles Frida Kahlo et Eugénie Brazier des traces de plomb dépassant les normes réglementaires ont relevé dans les écoles John F. Kennedy et Wangari Maathai, rendant l’eau impropre à la consommation.

À peine ouvertes, trois nouvelles écoles lyonnaises sont touchées par une contamination au plomb de leur eau potable. D’après les analyses effectuées par les services de la ville de Lyon, des traces de plomb dépassant les normes autorisées ont également été détectées dans le réseau de l’école John F. Kennedy, dans le 8e arrondissement, y rendant l’eau impropre à la consommation.

L'origine de la contamination encore inconnue

Comme pour les nouvelles écoles du 7e arrondissement Frida Kahlo et Wangari Maathai et le groupe solaire Eugénie Brazier, Lyon 2e, les parents d’élèves ont été informés de la situation via des mots inscrits dans les carnets de liaison de leurs enfants, assure la Ville de Lyon dans un communiqué. Des réunions doivent également être organisées avec eux afin de les tenir informés de la situation, alors qu’à ce stade la municipalité n’est pas en mesure d’établir l’origine de cette pollution. "Les analyses effectuées par Eau du Grand Lyon autour des secteurs concernés sur le réseau d’eau se sont avérées conformes au seuil autorisé", précise les services de la Ville de Lyon.

En lien avec la Métropole et l’Agence régionale de Santé, la Ville poursuit donc ses investigations. En attendant un retour à la normale dans les quatre établissements, des bouteilles d’eau sont mises à disposition des enfants.

