La saison de la chasse ouvre officiellement le 10 septembre 2023 dans la région et ailleurs. L'occasion de dresser le portrait chiffré de ceux que cette période réjouit.

L'arrivée de l'automne marque l'ouverture de la chasse, en Aura et partout en France. La saison 2023/2024 est ouverte du 10 septembre au 29 février 2024. En 2022, la Fédération nationale des chasseurs réalisait une étude nationale pour définir le profil socio-économique et professionnel des chasseurs. L'enquête a notamment été menée auprès de 144 000 chasseurs de 12 500 sociétés de chasse.

Un million de pratiquants

La France compterait 1,03 million de chasseurs dans le pays, dont 25 750 de femmes, rapporte Le Chasseur français. Parmi cette population, 77% résideraient dans des zones dites rurales, de moins de 2 000 habitants. Une minorité - 4%- habiterait dans une petite ville, 11% résideraient dans les centres urbains intermédiaires et ceintures urbaines, 7% dans les "communes densément peuplées".

Les cadres sup' davantage représentés

Concernant le profil socio-professionnel du chasseur, celui-ci serait en plus grande partie - 32 % - issue de la classe des dirigeants, des professions intellectuelles et des cadres supérieurs. L'étude recense par ailleurs 17% de professions intermédiaires, 20% d'employés, 12% d'ouvriers et 10% d'agriculteurs. Les professions les moins représentées dans ce tableau sont celles appartenant au commerce et à l'artisanat.

Autre chiffre à mentionner : les chasseurs actifs constitueraient 51% des pratiquants, les retraités 49%. Seuls les agriculteurs sont plus nombreux à pratiquer la chasse durant leur vie professionnelle.

La chasse à tir pratiquée par la majorité

Concernant les préférences en matière de mode de chasse, une très large majorité de pratiquants (98%) privilégie la chasse à tir, avec 44 sorties en moyenne sur la saison 2022-2023, relate Le Chasseur français. Loin derrière, les chasses traditionnelles (capture d'oiseau sans fusil) sont pratiquées par 8% des chasseurs. La chasse à courre serait quant à elle pratiquée par 5% des chasseurs, avec une moyenne de 14 sorties par an. Les gibiers chassés par le plus de pratiquants sont les sangliers (69%), le petit gibier de plaine terrestre et volatile par 65% de pratiquants. Le chevreuil est chassé par 64% de pratiquants, les autres cervidés par 27% d'entre eux. Les oiseaux de passage sont chassés par 48% des chasseurs, le gibier d'eau par 23%, et le gibier de montagne par 5% des pratiquants.

Population croissante de sangliers en Aura

En Auvergne-Rhône-Alpes, les sangliers font l'objet d'une grande discorde. En 2022, la Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon notaient que si le sanglier se raréfiait dans les collines boisées du département, ses effectifs, en revanche, "augmentent en plaine et zone périurbaine". Face à ce constat, Jean-Michel Gaillard, directeur de recherche au CNRS, estimait que la chasse était le "seul moyen pour contrôler les populations de sanglier".

La Région encourage la pratique chez les jeunes

En Auvergne-Rhône-Alpes, une initiative de Laurent Wauquiez, à la tête de la Région, avait ranimé le débat sur la pratique de la chasse notamment chez les jeunes. En mai dernier, l'élu avait exprimé son souhait d'inclure dans le pass Région un nouvel avantage de 30 euros par an pour les frais liés au permis de chasse ou au permis de pêche. Depuis 2016, le pass Région en Auvergne-Rhône-Alpes offre des avantages financiers aux jeunes de 15 à 25 ans, essentiellement sur des produits culturels, éducatifs et sportifs.

En réponse à cette annonce, des Écologistes dénonçaient une "promotion irresponsable de la chasse auprès de jeunes mineurs".