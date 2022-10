Les cinq temps forts de l'actu lyonnaise cette semaine

Sport, politique, culture...L'actualité lyonnaise a été rythmée d'événements forts jusqu'à ce dimanche. Retour sur cinq moments marquants.

Festival Lumière, Ballon d'or pour Karim Benzema, annonce de Laurent Wauquiez...Pas de quoi s'ennuyer au vu de l'actualité à Lyon cette semaine.

Le monde du cinéma réuni à Lyon

Masterclass, projections de grands classiques, avant-premières... La 14e édition du festival Lumière a fait vibrer Lyon avec une programmation toujours aussi riche et pointue. On notera le succès de L'Innocent, réalisé par Louis Garrel, l'avant-première des Amandiers, de Valéria Bruni-Tedeschi, sur le monde du théâtre, la présence de Claude Lelouch, Vincent Lindon, Monica Belluci, Nicole Garcia... Et bien sûr la venue du réalisateur Tim Burton, récompensé cette année du prestigieux Prix Lumière pour son œuvre prolifique aux ambiances tantôt féériques, tantôt inquiétantes...Une franche réussite.

Laurent Wauquiez annonce son soutien à Eric Ciotti

C'est sans surprise, mais désormais officiel. Jeudi 20 octobre, après un suspense très relatif, Laurent Wauquiez a officialisé son soutien à Eric Ciotti, déclarant dans les colonne du Figaro "Je voterai avec conviction pour Éric Ciotti" et vantant "le courage et la clarté" de l’élu qu’il désigne commune un "ami". "On a beaucoup de combats communs, on a souvent défendu les mêmes choses", et "il a ce lien avec les militants qui est pour moi la première condition pour être président du parti", a-t-il ajouté.

Le musée des Confluences ouvre son exposition dédiée aux fleuves

Au musée des Confluences, les fleuves prennent la parole depuis le 21 octobre, date d'ouverture de l'exposition Nous, les fleuves, conçue avec une scénographie jouant sur la transparence et les reflets. A découvrir jusqu'au 27 août 2023.

L'OL de nouveau victorieux

C'est un match qui marque la fin d'une spirale infernale, faite de défaites. Samedi, grâce au but tardif marqué par Alexandre Lacazette à la 90e minute, l'OL s'est imposé face à Montpellier, affichant sa première victoire à l'extérieur lors de cette 12e journée de championnat de Ligue 1. Le club n'avait remporté aucun match depuis le 3 septembre.

Karim Benzema remporte le Ballon d'or

Lundi 17 octobre, Karim Benzema a fait la fierté de ses fans et de son ancien club Bron-Terraillon, en remportant le Ballon d'or 2022. "C’est un exemple de réussite pour tout le monde ici, a rappelé Samir M’Hachi, le président du SC Bron Terraillon. On le répète sans cesse aux enfants : avec le travail, on peut réussir à s’en sortir. Même lorsqu’on vient d’un quartier populaire, on peut faire de belles choses, mais pour cela, il faut charbonner comme aime le dire Karim".