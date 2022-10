Météo : des éclaircies et quelques averses attendues à Lyon ce lundi

Le temps ne sera pas au beau fixe ce lundi 24 octobre à Lyon. Des averses sont annoncées dans la matinée et en fin d’après-midi.

Les très fortes rafales de vent sont qui ont balayé la région lyonnaise dimanche sont retombées et un léger vent du sud souffle ce lundi sur Lyon. Pas de quoi complètement chasser les nuages annoncés ce lundi 24 octobre au-dessus de la ville par Météo France. Des averses sont annoncées ce matin et en fin de journée entre Rhône et Saône, entre les deux le soleil pourrait faire quelques apparitions.

Du côté des températures, le thermomètre baisse un peu en ce début de semaine, mais les maximales annoncées par Météo France pour ce lundi restent tout de même au-dessus des moyennes de saison. Il fera entre 18 et 21°c ce matin, 22°c dans l’après-midi et entre 18 et 16°c ce soir.