L'OL retrouve le sourire après sa victoire face à Montpellier

L'Olympique Lyonnais sort victorieux du match de samedi face à Montpellier (1-2), grâce au but tardif d'Alexandre Lacazette.

Enfin un premier succès à l'extérieur pour l'OL. Pour cette 12e journée de Ligue 1 samedi 22 octobre, le club lyonnais s'est imposé face à Montpellier (1-2).

La victoire a été arrachée en fin de match grâce au but d'Alexandre Lacazette marqué à la 90e minute, qui est venu s'ajouter à celui d'Houssem Aouar.

𝑉𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒𝑧 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑒 ? 😍🔴🔵#MHSCOL pic.twitter.com/GFB0yTsqtn — Olympique Lyonnais (@OL) October 23, 2022

En félicitant les joueurs, le nouvel entraîneur Laurent Blanc qui succède à Peter Bosz a déclaré : "On a posé des problèmes à Montpellier. On a réussi à obtenir cette victoire dans les dernières minutes. On est allés chercher les trois points. C'est une bonne réaction au niveau mental. On l'a vu sur la célébration où tout le monde a participé. C'est une bonne soirée".

L’Olympique Lyonnais est classé 10e du championnat avec 14 points. La victoire lyonnaise contre Montpellier vient briser un cercle d'échecs, après six défaites consécutives sans le moindre succès en Ligue 1. Avant samedi, la dernière victoire de l'OL remontait au 3 septembre contre Angers (5-0).

