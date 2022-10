Les licenciés du SC Bron Terraillon ont fêté, comme il se doit, le Ballon d’Or décroché, ce lundi, par la star locale, Karim Benzema.

À guichets fermés. Le club house du SC Bron Terraillon affichait complet, lundi soir. Du jamais vu. Il faut dire que l’attente était énorme pour les 450 licenciés et les habitants du quartier. Avant de connaître le verdict, devant la chaîne L’Equipe qui retransmettait la mythique cérémonie, c’est bel et bien Karim Benzema qui était déjà au centre des préoccupations. Et personne d’autre. Mbappé et Messi ont même été sifflés lors de leur apparition sur l’écran de télévision. Car ici, à Bron comme dans toute la Métropole de Lyon, on voulait voir triompher une seule personne : Karim Benzema. Alors au moment du verdict, après avoir longuement patienté, la joie est immense. Des cris et des applaudissements ont retenti.

Les joueurs du SC Bron-Terraillon ont affiché leur fierté de voir, l’un des leurs, décrocher ce trophée, tellement mérité. Cette consécration de Karim Benzema sert au quotidien aux dirigeants et éducateurs. "C’est un exemple de réussite pour tout le monde ici, rappelle Samir M’Hachi, le président du SC Bron Terraillon. On le répète sans cesse aux enfants : avec le travail, on peut réussir à s’en sortir. Même lorsqu’on vient d’un quartier populaire, on peut faire de belles choses, mais pour cela, il faut charbonner comme aime le dire Karim (Benzema). L’aspect éducatif est primordial pour notre club."

Une visite au club espérée

Présent pour l’occasion, le maire de Bron, était également ravi de voir un Brondillant briller. "C’est que du plaisir, une très belle soirée en tant que fan de football, car c’est un modèle. Ce Ballon d’Or vient récompenser une belle carrière, une régularité, nous confie Jérémie Bréaud. Il faut du talent pour durer au plus haut niveau, mais il faut surtout énormément travailler. Je suis content pour lui et pour tout ce club, car ici, on a aucun problème. La nouvelle direction fait du très bon travail"

Désormais, tout le monde attend ici, la visite du Ballon d’Or 2022. "Il viendra mais, on ne sait pas à quand, lâche Jérémie Bréaud, le maire de la ville. On aimerait qu’il vienne avec son Ballon d’Or et même avec la prochaine Coupe du monde", ose-t-il. Du côté des dirigeants du SC Bron Terraillon, on préfère ne pas trop s’avancer sur une éventuelle venue de Karim Benzema. "Tout est prévu mais on préfère rester discret là-dessus, indique Samir M’Hachi. On sait qu’il faudra prévoir un service de sécurité, car déjà, vous avez vu, tout ce monde qui a suivi cette cérémonie. Alors imaginez quand il va venir, on l’espère tous, avec le Ballon d’Or, ça va être quelque chose." Effectivement, nul doute, que Karim Benzema sera reçu en grande pompe.