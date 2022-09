Les temps forts à ne pas manquer lors du festival Lumière 2022

Pour sa 14e édition, le Festival Lumière mettra à l’honneur le réalisateur américain Tim Burton du 15 au 23 octobre prochain. De nombreux autres réalisateurs sont attendus pour présenter certains de leurs films en avant-première à Lyon.

Un an après avoir honoré la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion, le Festival Lumière fera cette année la part belle au cinéaste américain Tim Burton, désigné prix Lumière 2022. Du 15 au 23 octobre "Lumière 2022 proposera donc une plongée au pays des merveilles quelque part entre l’Americana et ses légendes, l’Angleterre victorienne, les mégalopoles futuristes et les lotissements de banlieue, en compagnie des héros, des monstres, des héros monstrueux ou des monstres héroïques du monde de Tim Burton", expliquaient au mois de juillet les organisateurs.

Tim Burton au coeur de l'édition 2022

Après avoir distillé au compte-gouttes les noms de grandes figures du cinéma attendues cette année à Lyon, le festival créé en 2009 a levé le voile mardi 13 septembre sur la totalité de sa programmation. Outre la rétrospective consacrée à l’oeuvre de Tim Burton, les visiteurs pourront également se plonger de manière approfondie dans le travail de deux autres monuments du 7e art que sont Louis Malle, "le solitaire du cinéma français", et Sidney Lumet, "le prince de New-York". Au total une soixantaine de films réalisés par les trois hommes seront présentés lors du festival.

Durant cette semaine où les projecteurs du monde du cinéma seront braqués sur Lyon, de nombreuses avant-premières seront également proposées au public, ainsi que des rencontres et des master class. Tour d’horizon des temps fort à ne pas manquer lors de ce cru 2022, où près de 200 000 visiteurs sont attendus.

Avant-premières :

Armageddon Time de James gray

Bardo, fausse chronique de quelques vérités de Alejandro González Iñárritu

Pinocchio de Guillermo del Toro

Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi

Plus que jamais d’Emily Atef

The Wonder de Sebastián Lelio

Riposte féministe de Simon Depardon et Marie Perennès

Master-Class :

Avec l’actrice italienne Monica Bellucci, le 21 octobre à 11h30 ;

Avec l’actrice française Marlène Jobert, le 20 octobre à 15 heures ;

Avec l’actrice et réalisatrice française Nicole Garcia, le 17 octobre à 11h15 ;

Avec le réalisateur américain Tim Burton, le Prix Lumière 2022, le 21 octobre à 15 heures ;

Avec le réalisateur américain James Gray, le 16 octobre à 15h15 ;

Avec le réalisateur sud-coréen Lee Chang-dong, le 17 octobre à 15 heures ;

Avec le réalisateur français Claude Lelouche, le 22 octobre à 16h30 ;

Avec l’écrivain et réalisateur français Cyril Dion, le 19 octobre à 15 heures.

Les grands moments :