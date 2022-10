Laurent Wauquiez apporte son soutien à Éric Ciotti pour la présidence de LR

À un peu moins de deux mois du 1er tour de l’élection du nouveau président du parti Les Républicains, le week-end du 3 décembre, Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a officialisé son soutien au député Éric Ciotti.

Éric Ciotti ayant régulièrement répété que lui président de LR, Laurent Wauquiez serait rapidement désigné candidat à la présidentielle de 2027, le soutien du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes au député des Alpes-maritimes faisait peu de surprise, mais c’est désormais officiel. "Je voterai avec conviction pour Éric Ciotti", a affirmé jeudi 20 octobre Laurent Wauquiez dans les colonnes du Figaro, en vantant le "courage" et la "clarté" de l’élu qu’il présente commune un "ami".

Trois candidats

"On a beaucoup de combats communs, on a souvent défendu les mêmes choses", et "il a ce lien avec les militants qui est pour moi la première condition pour être président du parti", ajoute-t-il. Alors que certains élus LR menaceraient de quitter le parti LR en cas d’élection à la tête du parti du député très marqué à droite, Laurent Wauquiez semble "convaincu qu’il saura rassembler les sensibilités diverses de notre famille politique. […] Moi qui connais bien Éric, c’est quelqu'un de très intelligent, beaucoup plus subtil que les caricatures qui sont faites de lui".

Éric Ciotti, qui fait pour le moment figure de favori, aura face à lui le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, et le député du Lot Aurélien Pradié, qui porte une droite sociale, proche de la ligne politique de Xavier Bertrand.

Le 1er tour de cette élection se tiendra le week-end du 3 décembre et si besoin un second tour sera organisé le week-end suivant.