Cinéma : Claude Lelouch à Lyon ce samedi

Le célèbre réalisateur et producteur est à Lyon ce samedi pour deux séances de dédicace.

Claude Lelouch, réalisateur de L'Amour c'est mieux que la vie, Oui et non et bien d'autres films, fait l'honneur de deux signatures ce samedi 22 octobre dans le cadre du 14e festival Lumière. Il sera à 11 h à la librairie du Village du festival pour une première signature, avant de présenter une masterclass à 16h30 au TNP de Villeurbanne, à l'issue de laquelle il restera pour une deuxième séance de dédicaces. Pour ces deux rendez-vous, le cinéaste présente en exclusivité un nouveau coffret-livre d'anthologie retraçant 60 ans de cinéma et une carrière exceptionnelle.

Cette année, le festival Lumière, qui s'achève dimanche, a récompensé le réalisateur Tim Burton en lui décernant son Prix pour l'ensemble de son œuvre. Le réalisateur a reçu sa récompense vendredi 21 octobre à la Cité internationale, en présence notamment de Monica Bellucci, Alice Taglioni, Vincent Lindon et Laurent Gerra.