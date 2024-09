On s’en serait bien passé : Food Traboule plie les gaules

Le food court du Vieux-Lyon, qui avait redonné ses lettres de noblesse à la Tour Rose, naguère autel de la gastronomie lyonnaise, va fermer.

Il y a des lieux qui font la petite histoire de la grande histoire d’une ville. Food Traboule en a fait partie. Le food court du Vieux-Lyon, qui avait redonné ses lettres de noblesse à la Tour Rose, naguère autel de la gastronomie lyonnaise, va fermer. Pendant l’été, le tribunal de commerce a mis le restaurant en redressement judiciaire et un appel d’offres a été lancé pour continuer à faire vivre le lieu.

Dit autrement, Food Traboule est à la vente. Le concept, lancé en janvier 2020 par Tabata et Ludovic Mey (alors couple étoilé dans le 6e), avait défrayé la chronique en proposant un lieu hybride de 660 m2 sur sept salles, deux niveaux, douze comptoirs de chefs, deux bars et un coffee shop.

À cette époque, Food Traboule écrivait les premières lignes d’une révolution de palais dans un nouveau temple de la bonne bouffe. Fréquentation démente, unanimité dans la presse. Malgré les confinements historiques dus au Covid et un premier gros coup de frein, Food Traboule se réorganise et se réinvente. Fin 2021, plusieurs chefs quittent l’aventure pour des raisons économiques et de recrutement, certains laissant même quelques ardoises. Tabata et Ludovic Mey (qui ont investi trois millions d’euros) reprennent tous les comptoirs à leur compte. Mais le projet et le business plan des débuts ne sont plus les mêmes. La viabilité du lieu n’est plus tenable.

Courant octobre 2024, le power couple de la cuisine lyonnaise ouvrira une brasserie et un restaurant gastronomique dans le quartier Foch (6e arrondissement).

