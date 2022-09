La rencontre à Lyon entre Doucet et Darmanin reportée

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a repoussé de quelques jours son déplacement à Lyon. (Photo by PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP)

Annoncée depuis plusieurs semaines, la visite à Lyon du ministre de l’Intérieur, prévue le 5 septembre, vient d’être repoussée de quelques jours. La rencontre entre le maire de Lyon Grégory Doucet et Gérald Darmanin devrait finalement se tenir le 9 septembre à l’Hôtel de Ville.

Lors de son dernier déplacement à Lyon à la fin du mois de juillet, après l’agression de trois policiers à la Guillotière, qui avait été marqué par le boycott retentissant du maire de Lyon, le ministre de l’Intérieur avait annoncé son intention de revenir entre Rhône et Saône le 5 septembre.

Un été tendu entre les deux hommes

Une visite politique très attendue, puisque cette fois Grégory Doucet s’était dit favorable à une rencontre avec le locataire de la place Beauvau, à certaines conditions, après s’être prêté à une passe d’armes virulente et très médiatique.

Il y a encore quelques jours, tout semblait sur le bon rail avec l’organisation d’un rendez-vous entre le maire et le ministre prévu à l’Hôtel de Ville, plutôt qu’à la Maison des projets de la Guillotière ou en mairie d’arrondissement comme proposé initialement par Gregory Doucet, mais depuis la fin de matinée le déplacement du ministre à Lyon se faisait de plus en plus incertain.

Prochain rendez-vous quelques jours plus tard

Selon nos informations, qui confirment celles de plusieurs autres médias lyonnais, la visite du ministre est reportée "pour des raisons d’agenda" de quelques jours. Une décision qui intervient alors que le ministère de l’Intérieur est empêtré dans l’affaire de l’imam Hassan Iquioussen, toujours recherché après son expulsion décidée par Gérald Darmanin et validée par le Conseil d’État.

Sauf nouveau changement, le déplacement de Gérald Darmanin devrait finalement se faire le vendredi 9 septembre a appris Lyon Capitale. Date à laquelle un nouveau rendez-vous est programmé entre Gregory Doucet et le ministre à l’Hôtel de Ville, lors duquel les deux hommes politiques pourront échanger de vive voix sur la sécurité à Lyon.

Un déplacement à la Guillotière ?

D’un côté le maire demande au ministre plus d’effectifs de police et de l’autre le premier flic de France exige de l’édile écologiste l’installation de davantage de caméras et d’autoriser le déport d’images, afin de permettre à la police nationale de pouvoir contrôler en direct les caméras de la Ville.

À ce stade, un déplacement à la Guillotière, quartier au coeur des échanges animés entre les deux élus, ne serait pas prévu.