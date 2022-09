46 clubs d'Auvergne-Rhône-Alpes font découvrir l'athlétisme aux enfants

A partir de samedi et jusqu'au 18 septembre, 46 clubs d'athlétisme basés en Auvergne-Rhône-Alpes ouvrent leurs portes aux enfants de 7 à 11 ans pour leur faire découvrir plusieurs sports.

Pour la 6e édition du Kinder Joy of moving Athletics Day, 46 clubs d'Auvergne-Rhône-Alpes s'apprêtent, à partir de samedi, à ouvrir leurs portes aux enfants de 7 à 11 ans. But de la manœuvre, initier les plus jeunes à l'athlétisme. Cette opération durera jusqu'au 18 septembre.

Durant une demi-journée, les athlètes en herbe participeront à une série d’ateliers ludiques et pédagogiques autour de sauts, courses et lancers afin d’apprendre les rudiments de l’athlétisme. Pas besoin d'être licencié pour y participer.

Vous pouvez vous inscrire ici, et trouver la liste des clubs les proches de chez vous ainsi que le jour de l'événement correspondant à ce lien.