Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 2 au 4 mai

Festival, village, sport... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les sorties immanquables du week-end, du vendredi 2 au dimanche 4 mai.

La programmation estivale débute aux Subs

La terrasse des Subs rouvre ses portes à Lyon.

Ce vendredi 2 mai, les Subs de Lyon vont dévoiler leur nouvelle programmation estivale jusqu'au 28 septembre 2025. Le rendez-vous est notamment donné au niveau de leur nouvelle installation, Arcadia, réalisée par l'artiste et architecte Khaled Alware, pour un week-end de festivités. Les représentations artistiques proposées reviendront plusieurs fois dans le week-end. Comptez jusqu'à 5 euros.

Plus d'informations (dont la programmation du week-end) sur leur site internet.

Un avant-goût des Nuits de Fourvière 2025

Samedi 3 et dimanche 4 mai, les Nuits de Fourvière et la Machinerie de Vénissieux s'associent pour offrir un avant-goût du festival. Trois performances de déambulations en petits groupes vont ainsi être présentées. Accessible à partir de 10 ans, ce rendez-vous est fixé entre 6 et 10 euros.

Plus d'informations ici.

Vivez une journée contée à Miribel Jonage

De 10 heures à 18,h30, samedi 3 mai, la Fête du conte à L’îloz’ revient pour une troisième édition. Six artistes seront présents pour vous faire voyager à travers 19 spectacle, un concert ou encore une sieste sonore. Ouvert à tous dès l'âge de 2 ans, cet événement se déroule au Grand Parc de Miribel Jonage. Les places, limitées à 600 personnes, sont à 8 euros en plein tarif, 5 euros pour les 5-12 ans et enfin gratuites jusqu'à 4 ans.

Plus d'informations sur le site du parc.

Le village du Petit Paumé s'installe ce samedi

Comme tous les ans sur les places Saint Jean et Edouard Commette, dans le 5e arrondissement de Lyon, le village du Petit Paumé prendra à nouveau place samedi 3 mai, entre 9 et 22 heures. Découverte du terroir lyonnais, animations gratuites mais aussi concert sont au programme de cette journée, notamment animée par de nombreux artisans locaux. L'entrée est gratuite.

Un tournoi national de beach-volley à Lyon

Durant l'intégralité du week-end, un tournoi national de beach-volley féminin est organisé à Lyon. Il réunira 24 des meilleures paires françaises. Cette première édition, organisée par le club lyonnais Only Beach, se déroulera au stade Grégory Coupet, dans le 4e arrondissement de Lyon, où trois nouveaux terrains de Beach-volley ont été inaugurés en 2024. L'entrée est gratuite.

