Mais pourquoi fait-il si chaud à Lyon cette semaine ?

Des températures grimpant jusqu'à 27°C sont à prévoir du 28 avril au 3 mai. Mais pourquoi fait-il si chaud cette semaine à Lyon ? Le météorologue Guillaume Séchet fait le point.

Depuis lundi 28 mars, de grosses chaleurs se font ressentir à Lyon et dans toute la France. Une période exceptionnelle, qui devrait se poursuivre jusqu'au samedi 3 mai. Le mercure atteindra jusqu'à 27°C jeudi, vendredi et samedi, soit 7°C au-dessus des normales de saison. Un phénomène "inédit" explique le météorologue de Météo-Lyon.net, Guillaume Séchet : "Cette période de forte chaleur sera l'une des plus marquée depuis 100 ans, elle dépassera même celle constatée en 2005."

Mais pour quelles raisons les températures sont elles si hautes en cette saison ? "Cette forte chaleur provient d'une dépression en cours au dessus du Portugal", explique le météorologue. Il précise : "Il y a actuellement une propulsion d'air chaud qui se fait en provenance du Sahara, tant que le ciel est dégagé et que cet air peut passer, les températures continueront de grimper."

Retour du frais dès dimanche

Si l'épisode de forte chaleur durera une bonne partie de la semaine, il faudra attendre pour que l'été s'installe définitivement. Dimanche 4 mai, un conflit entre le courant d'air chaud et un nouveau courant d'air frais, pourrait bien faire changer les choses. Les nombreux orages prévus lors de cette journée devrait entrainer une baisse des températures globale pour les semaines à venir.

