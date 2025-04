Lyon : le parcours de la manifestation du 1er-Mai

La manifestation du 1er-Mai ce jeudi à Lyon ne s'achèvera pas place Bellecour comme à l'accoutumée.

En 2024, entre 6 500 et 13 000 personnes (selon les sources) avaient déambulé entre Garibaldi et la place Bellecour au cours d'une mobilisation émaillée de dégradations. Ce jeudi 1er mai, l'intersyndicale (CGT, FSU, Solidaires, Union étudiante, Unef, FAGE et USL) appelle à la mobilisation à Lyon pour la journée de lutte pour le droit des travailleurs et travailleuses.

Nouveauté, la manifestation ne s'achèvera pas sur la place Bellecour, mais pour la première fois à Jean-Macé dans le 7e arrondissement. Une modification faite à la demande des organisateurs indiquent les services de l'État. La départ est en revanche comme d'habitude prévu à 10 h 30 au niveau de le station de métro Garibaldi.

La CGT appelle ainsi à "manifester pour la démocratie et la justice sociale". "Il faut protéger les contre-pouvoirs toujours ciblés par l’extrême droite, protéger l’indépendance de la justice, garantir la liberté de la presse, la liberté de la recherche, et les libertés publiques et syndicales", écrit l'intersyndicale.

Comme en 2024, un cortège "Palestine" prendra également part à la manifestation, à l'initiative du collectif 69 de soutien au peuple palestinien. L'ultra gauche appelle également à renverser "les symboles du pouvoir marchand" lors de ce qu'elle qualifie de "parade grotesque de syndicats domestiqués".