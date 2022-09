Villeurbanne : un préavis de grève déposé au lycée Frédéric Fays

En l'absence d'une infirmière ou d'un infirmier, le personnel du lycée Frédéric Fays entend faire grève pour combler ce manque. Un préavis a été déposé pour le lundi 5 septembre.

Les enseignants du lycée Frédéric Fays ont eu une mauvaise surprise lors de la pré-rentrée. La direction de l'établissement a profité de cette réunion pour annoncer qu'aucune personne n’était affectée sur le poste et demi d’infirmerie et que les moyens humains demeuraient quasi constants en vie scolaire "malgré une croissance importante du nombre d’élèves à encadrer ces dernières années", précise le communiqué du personnel, rédigé avec le soutien des sections syndicales CGT Educ’action, FO, SNES et SUD Education.

Actuellement, l'établissement compte 1288 élèves (dont 89 en internat sur 5 nuits). D'après les explications du communiqué, "lors des nuits à l’internat, seul un AED pour 50 élèves est présent (sans forcément être titulaire du PSC1) et devrait en cas d’urgence prévenir les personnelles d’astreinte qui devront gérer la situation d’urgence sans personnel formé hors appel au SAMU." De plus, "la mise en place des aménagements individualisés indispensable à la scolarisation de certains élèves (PAI) en début d’année n’est pas possible et la prise en charge des élèves de la section d’enseignement professionnel (SEP) en atelier avec du matériel dangereux est inenvisageable".

Même si un poste et demi d’AED a été ajouté provisoirement cette année, les syndicats rappellent que "le deuxième poste de proviseur-adjoint n’a pas été reconduit, le personnel d’entretien du lycée doit fonctionner à moyen constant et le nombre d’enseignants affectés au lycée n’augmente pas suffisamment pour continuer à proposer certaines matières aux élèves, ni permettre l’accompagnement personnalisé ou les effectifs réduits dont ils ont besoin."

Pour ces raisons, et si une solution n'est pas trouvée prochainement, le personnel du lycée villeurbannais sera en grève le lundi 5 septembre. Il sera présent sur le site pour faire entendre le mécontentement et sensibiliser parents et élèves