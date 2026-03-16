Alors que s'est tenu ce dimanche 15 mars le premier tour des élections municipales et métropolitaines à Lyon et dans la Métropole, le second tour aura lieu le 22 mars. Mais pour de très nombreuses communes, le scrutin est déjà terminé.

A Lyon, le suspense est de mise entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas. Les deux hommes, au coude à coude avant le deuxième tour, vont se battre jusqu'au bout pour remporter l'Hôtel de Ville. Si le scrutin sera serré à Lyon, dans de très nombreuses villes de la Métropole de Lyon, aucun second tour ne sera organisé. Et pour cause, un candidat a déjà été réélu dès le premier tour ce dimanche 15 mars.

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Sur les 58 villes de la Métropole, 42 connaissent déjà leur futur maire pour les six prochaines années. A noter que de très nombreux maires de droite, à Saint-Priest, à Caluire, à Bron, à Oullins ou encore à Sainte-Foy-lès-Lyon ont été réélus dès le premier tour.

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Si dans la Métropole, près de 74% des villes seront dispensées du second tour, ce chiffre monte à 96% en France. En effet, 33 326 communes ont élu leur maire dès le premier tour dans l'Hexagone. Dans 97,5 % des cas, le suspense était limité, puisqu’ils n’avaient qu’un seul adversaire, voire aucun.

Au contraire, seules 1 526 communes en France, soit 4,4 % du total, devront organiser un second tour, dimanche 22 mars, pour départager les listes encore en lice.

Retrouvez ci-dessous la liste des villes où il n'y aura pas de second tour dans la Métropole de Lyon :