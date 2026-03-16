Alors que s'est tenu ce dimanche 15 mars le premier tour des élections municipales et métropolitaines à Lyon et dans la Métropole, le second tour aura lieu le 22 mars. Mais pour de très nombreuses communes, le scrutin est déjà terminé.
A Lyon, le suspense est de mise entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas. Les deux hommes, au coude à coude avant le deuxième tour, vont se battre jusqu'au bout pour remporter l'Hôtel de Ville. Si le scrutin sera serré à Lyon, dans de très nombreuses villes de la Métropole de Lyon, aucun second tour ne sera organisé. Et pour cause, un candidat a déjà été réélu dès le premier tour ce dimanche 15 mars.
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Sur les 58 villes de la Métropole, 42 connaissent déjà leur futur maire pour les six prochaines années. A noter que de très nombreux maires de droite, à Saint-Priest, à Caluire, à Bron, à Oullins ou encore à Sainte-Foy-lès-Lyon ont été réélus dès le premier tour.
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Si dans la Métropole, près de 74% des villes seront dispensées du second tour, ce chiffre monte à 96% en France. En effet, 33 326 communes ont élu leur maire dès le premier tour dans l'Hexagone. Dans 97,5 % des cas, le suspense était limité, puisqu’ils n’avaient qu’un seul adversaire, voire aucun.
Au contraire, seules 1 526 communes en France, soit 4,4 % du total, devront organiser un second tour, dimanche 22 mars, pour départager les listes encore en lice.
Retrouvez ci-dessous la liste des villes où il n'y aura pas de second tour dans la Métropole de Lyon :
- Saint-Priest : Gilles Gascon (LR) réélu dès le premier tour avec 58,13% des voix
- Caluire-et-Cuire : Bastient Joint (LR) réélu dès le premier tour avec 64,19% des voix
- Bron : Jérémie Bréaud (LR) réélu dès le premier tour avec 55,53% des voix
- Oullins-Pierre-Bénite : Jérôme Moroge (LR) réélu dès le premier tour avec 59,03% des voix
- Rillieux-la-Pape : Alexandre Vincendet (LR) réélu dès le premier tour avec 72,67% des voix
- Tassin-la-Demi-Lune : Pascal Charmot (LR) réélu dès le premier tour avec 60% des voix
- Sainte-Foy-lès-Lyon : Véronique Sarselli (LR) réélue dès le premier tour avec 77,80% des voix
- Ecully : Sébastien Michel (LR) réélu dès le premier tour avec 75,93% des voix
- Francheville : Claire Pouzin (DVD) réélue dès le premier tour avec 64,47% des voix
- Mions : Mickaël Paccaud (DVD) réélu sans surprise puisqu'il était seul en lice
- Craponne : Sandrine Chadier (DVD) réélue dès le premier tour avec 77,27% des voix
- Corbas : Benoit Eraclas (DVD) élu dès le premier tour face au sortant Alain Viollet (DVG) avec 55,52% des voix
- Feyzin : Marc Mamet (DVG) réélu sans surprise puisqu'il était seul en lice
- Grigny-sur-Rhône : Xavier Odo (DVD) élu dès le premier tour avec 62% des voix
- Saint-Didier-au-Mont-d'Or : Marie-Hélène Mathieu (DVD) réélue dès le premier tour avec 84,77%
- Sathonay-Camp : Damien Monnier (DVC) élu dès le premier tour avec 70,59% des voix
- Fontaines-sur-Saône : Bénédicte Hamelin (DVC) élue dès le premier tour car seule en lice
- Saint-Cyr-au-Mont-d'Or : Patrick Guillot (DVD) élu dès le premier tour avec 84,74% des voix
- Champagne-au-Mont-d'Or : Christian Besse (DVD) élu dès le premier tour avec 58,08% des voix
- Jonage : Lucien Barge (DVD) élu avec 100% des voix car seul en lice
- Saint-Genis-les-Ollières : Joffrey Dupoizat (DVC) élu dès le premier tour avec 51,67% des voix
- Vernaison : Julien Vuillemard (DVD) écrase le premier tour avec 80,40% des voix
- Charly : Olivier Araujo (DVD) élu car seul en lice
- Collonges-au-Mont-d'Or : Arlette Baillot (DVD) élue dès le premier tour avec 50,22% des voix
- La Tour-de-Salvagny : Jean-Philippe Jal (DVD) élu dès le premier tour avec 62,22% des voix
- Limonest : Max Vincent (DVC) réélu dès le premier tour avec 73,83% des voix
- Marcy-l'Etoile : Loic Commun (DVC) élu dès le premier tour avec 73,74% des voix
- Quincieux : Françoise Champavier (DIV) élue dès le premier tour avec 51,56% des voix
- Montanay : Patrice Coeurjolly élu car seul en lice
- Lissieu : Charlotte Grange élue car seule en lice
- Solaize : Guy Barral élu car seul en lice
- Saint-Germain-au-Mont-d'Or : Renaud George élu avec 50,94% des voix
- Fontaines-Saint-Martin : Virginie Poulain élue avec 71,95% des voix
- Albigny-sur-Saône : Yves Chipier élu car seul en lice
- Cailloux-sur-Fontaines : Angélique Enderlin élue avec 68,80% des voix
- Couzon-au-Mont-d'Or : Karine Lucas élue avec 59,73% des voix
- Sathonay-Village : Gilles Bidon élu car seul en lice
- Fleurieu-sur-Saône : Nicolas Chassing élu car seul en lice
- Rochetaillée-sur-Saône : Jacques Vuitton élu car seul en lice
- Poleymieux-au-Mont-d'Or : Corinne Cardona réélue car seule en lice
- Saint-Romain-au-Mont-d'Or : Guillaume Malot élu avec 56,40% des voix