Grégory Doucet en pleine "remontada"

La soirée des élections locales était à la joie dans le camp écologiste, réuni dans un bar du 3e arrondissement de Lyon. Déjouant les sondages qui le donnaient perdant, le candidat à sa succession Grégory Doucet, avec 37% des voix, est finalement au coude à coude avec Jean-Michel Aulas dans la course pour la mairie de Lyon.

Gimme! Gimme! Gimme! d'Abba en fond sonore, Grégory Doucet a savouré son moment. Bras levés, en signe de victoire, devant une cinquantaine de militants euphoriques réunis dans un bar du 3e arrondissement, le maire de Lyon, candidat à sa succession, est au coude-à-coude avec son principal adversaire, d'après les premières estimations. De fait, contrairement à ce qu'annonçait les sondages des quatre derniers mois, l'homme d'affaires Jean-Michel Aulas, donné largement gagnant, n'est finalement qu'à 37 % des voix, à égalité avec le candidat écologiste. La "remontada" a bien eu lieu.

Une "remontada" réussie

Il faut dire que l'édile partait de loin. Attaqué tant par la droite sur les volets des transports, de la sécurité et de l'attractivité économique, que par son flan gauche sur son bilan en matière de politiques sociales, rares étaient les observateurs à le donner si haut dans les résultats malgré une tendance positive ces dernières semaines. Le début de la soirée était d'ailleurs marqué par une relative prudence des militants et candidats sur les listes de l'union de la gauche et des écologistes : "On n'a pas besoin de faire un record ce soir, juste montrer que, après 6 ans de mandats, les équipes sont parvenues à convaincre" expliquaient des militants venus pour soutenir la liste écologiste. Une sobriété qui demeurera le maître mot jusqu'à la fin de la soirée dans le parterre de militants et de candidats : "Ce n’est encore qu’une estimation. Cela montre simplement que nous avons travaillé dans le bon sens pendant la campagne et le mandat” avance pudiquement Gautier Chapuis, adjoint écologiste à la Ville de Lyon, tachant de garder la tête froide.

Grégory Doucet attaque son rival, Jean-Michel Aulas

Une modération dont s'est détaché le maire écologiste au cours de la soirée, visiblement ému sur la scène, chargeant encore davantage son rival : "Le résultat, ce soir, déjoue tous les pronostics. Alors que de premiers sondages annonçaient une défaite dès le premier tour, nous n’avons jamais renoncé. Le résultat est éminemment politique. Face aux vents mauvais de la réaction, face à un candidat soutenu par Laurent Wauquiez et complaisant avec les mouvements d’extrême-droite, les Lyonnaises et les Lyonnais ont rappelé leur attachement aux valeurs humanistes de notre ville (...). J’appelle toutes celles et ceux qui, quelle que soit leur responsabilité, refusent que Lyon recule dans une vision réactionnaire et conservatrice. C'est un appel au Lyon qui fait. Au Lyon qui croit. Au Lyon qui protège !" La semaine qui vient s'annonce décisive.