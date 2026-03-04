Actualité
Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et candidat à sa réélection. (@NC)

Élections à Lyon : Bernard dénonce "la politique de la chaise vide" d'Aulas et Sarselli

  • par Nathan Chaize

    • Le candidat écologiste à la Métropole de Lyon, accuse Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli de fuir les débats et interviews. Cette dernière se défend et dénonce des "invectives".

    S'il a finalement accepté, après plusieurs relances, de rencontrer les journalistes locaux au Club de la presse de Lyon, Jean-Michel Aulas se fait discret depuis sa prestation jugée ratée lors du débat de BFM TV mardi dernier. L'ex-président de l'OL a annulé sa présence sur l'antenne de RCF Lyon, et a décidé de ne pas participer au débat organisé par nos confrères de Tribune de Lyon et Lyon Décideurs.

    Un débat RCF "incompatible avec les engagements professionnels" de la candidate

    De son côté, la candidate LR-Grand Coeur lyonnais aux élections métropolitaines, Véronique Sarselli a enchaîné les débats en début d'année. Mais elle a récemment refusé un débat organisé par Lyon Mag, puis annulé sa présence à un autre organisé par le pacte du pouvoir de vivre (une organisation regroupant de nombreux syndicats).

    Plus récemment encore, c'est un débat organisé par RCF qui n'aura finalement pas lieu dénonce son adversaire Bruno Bernard. "Véronique Sarselli a refusé d’y participer. Afin de garantir la tenue de cet échange, il lui avait pourtant été proposé de choisir elle-même la date et l’horaire", dénonce la liste Avançons ensemble dans un communiqué de presse.

    "La démocratie locale exige la confrontation des projets"

    "La démocratie locale exige la confrontation des projets. Elle suppose de
    défendre ses propositions, d’en débattre et d’en assumer les conséquences. On
    ne peut pas prétendre gouverner un territoire en refusant systématiquement les
    débats organisés par la presse ou par la société civile    ", ajoute Bruno Bernard.

    Véronique Sarselli s'est de son côté défendue en déplorant les "invectives" de l'écologiste. Elle assure que la date proposée par les organisateurs du débat RCF était "incompatible avec (ses) engagements professionnels", la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon étant professeure à l'université. Ses équipes indiquent par ailleurs des portes-parole ont été proposés pour le Pacte du pouvoir de vivre et pour le débat RCF.

    Dans le premier cas, elles indiquent que ce sont les organisateurs qui ont décidé de refuser la présence de Gilles Gascon, désigné pour participer. Pour RCF, Véronique Sarselli assure que c'est finalement la candidate du RN, Tiffany Joncour qui a annulé sa présence.

    à lire également
    "Il n'y a que le travail qui compte": A Lyon, Grégory Doucet et François Ruffin chaussent les crampons

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Il n'y a que le travail qui compte": A Lyon, Grégory Doucet et François Ruffin chaussent les crampons 18:02
    Élections à Lyon : Bernard dénonce "la politique de la chaise vide" d'Aulas et Sarselli 17:33
    TCL
    Lutte contre le harcèlement dans les transports en commun : à Lyon, les "marches exploratoires" fêtent leur dix ans 16:55
    Municipales 2026 : SOS Homophobie interpelle les candidats et demande "de réels engagements" 16:22
    Photo d'illustration - commissariat d'Auvergne-Rhône-Alpes @ WilliamPham
    Grigny-sur-Rhône : Un policier percute un mur après une course poursuite 15:47
    d'heure en heure
    Journée des droits des femmes : les "journées de l'égalité" reviennent dans la Métropole de Lyon 15:15
    Loups parc de Courzieu (NE PAS REUTILISER CETTE IMAGE)
    Sud de Lyon : Deux loups filmés, leur présence dans le Rhône confirmée 14:40
    police Lyon
    Corps calciné retrouvé près de Lyon : l'enlèvement de l'homme filmé par un automobiliste 14:22
    Il sillonne les boulangeries en musique, "DJ Baguette" est de passage dans le Rhône ce mercredi 14:02
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : les centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluence victimes d'une cyberattaque 13:36
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "j’espère contribuer à rapprocher la science de la société" 13:00
    Exposition : Peindre l’émotion des liens familiaux 12:33
    Mars
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "être chercheuse implique de partager ses connaissances" 12:30
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut