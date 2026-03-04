Élections à Lyon : Bernard dénonce "la politique de la chaise vide" d'Aulas et Sarselli

Le candidat écologiste à la Métropole de Lyon, accuse Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli de fuir les débats et interviews. Cette dernière se défend et dénonce des "invectives".

S'il a finalement accepté, après plusieurs relances, de rencontrer les journalistes locaux au Club de la presse de Lyon, Jean-Michel Aulas se fait discret depuis sa prestation jugée ratée lors du débat de BFM TV mardi dernier. L'ex-président de l'OL a annulé sa présence sur l'antenne de RCF Lyon, et a décidé de ne pas participer au débat organisé par nos confrères de Tribune de Lyon et Lyon Décideurs.

Un débat RCF "incompatible avec les engagements professionnels" de la candidate

De son côté, la candidate LR-Grand Coeur lyonnais aux élections métropolitaines, Véronique Sarselli a enchaîné les débats en début d'année. Mais elle a récemment refusé un débat organisé par Lyon Mag, puis annulé sa présence à un autre organisé par le pacte du pouvoir de vivre (une organisation regroupant de nombreux syndicats).

Plus récemment encore, c'est un débat organisé par RCF qui n'aura finalement pas lieu dénonce son adversaire Bruno Bernard. "Véronique Sarselli a refusé d’y participer. Afin de garantir la tenue de cet échange, il lui avait pourtant été proposé de choisir elle-même la date et l’horaire", dénonce la liste Avançons ensemble dans un communiqué de presse.

"La démocratie locale exige la confrontation des projets"

"La démocratie locale exige la confrontation des projets. Elle suppose de

défendre ses propositions, d’en débattre et d’en assumer les conséquences. On

ne peut pas prétendre gouverner un territoire en refusant systématiquement les

débats organisés par la presse ou par la société civile", ajoute Bruno Bernard.

Véronique Sarselli s'est de son côté défendue en déplorant les "invectives" de l'écologiste. Elle assure que la date proposée par les organisateurs du débat RCF était "incompatible avec (ses) engagements professionnels", la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon étant professeure à l'université. Ses équipes indiquent par ailleurs des portes-parole ont été proposés pour le Pacte du pouvoir de vivre et pour le débat RCF.

Dans le premier cas, elles indiquent que ce sont les organisateurs qui ont décidé de refuser la présence de Gilles Gascon, désigné pour participer. Pour RCF, Véronique Sarselli assure que c'est finalement la candidate du RN, Tiffany Joncour qui a annulé sa présence.