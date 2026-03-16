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Florestan Groult
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Métropole de Lyon : La France insoumise appelle à des fusions avec les listes de Bruno Bernard

  • par Nathan Chaize

    • La France insoumise appelle à des fusions avec les listes de la gauche et des écologistes de Bruno Bernard pour le second tour des élections métropolitaines à Lyon.

    Dès dimanche soir, le candidat Florestan Groult et son colistier Laurent Legendre l'affirmaient : les Insoumis sont prêts à des "fusions techniques antifascistes". Dans un communiqué diffusé ce lundi, les listes du mouvement de Jean-Luc Mélenchon réaffirment avoir proposé des fusions avec les listes de la gauche et des écologistes portées par le président sortant de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

    Lire aussi : Carte. Grand Coeur lyonnais en ballotage favorable pour l'emporter à la Métropole de Lyon

    "La droite incarnée par Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas pourrait disposer d’une majorité au conseil métropolitain"

    "À l’approche du second tour, le risque est réel : la droite incarnée par Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas pourrait disposer d’une majorité au conseil métropolitain dimanche prochain. Les écologistes, le PS et le PCF sont -ils prêt à livrer la Métropole à la droite affairiste", écrivent les Insoumis qui mettent la pression sur la gauche.

    Ils indiquent ainsi qu'à ce stade "aucune proposition concrète n'a été formulée pour organiser un rassemblement à la hauteur des enjeux". Dans les circonscriptions Rhône Amont et Portes du Sud, les discussions pourraient en effet être âpres. Pas sûr que la communiste Michèle Picard accepte de fusionner avec les Insoumis arrivés en tête dans sa circonscription.

    Quant à imaginer une alliance entre Hélène Geoffroy et les Insoumis arrivés à 17 % contre 27 % pour la maire sortante de Vaulx-en-Velin dans la circonscription Rhône Amont, rien n'est moins évident. "La France insoumise réaffirme sa disponibilité pour construire, dans le respect du résultat du premier tour, une fusion équilibrée des listes sur l’ensemble des circonscriptions de la Métropole", concluent les équipes de Florestan Groult.

    Lire aussi : Élections à Lyon : derrière l'euphorie, les écologistes en mauvaise posture à la Métropole

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