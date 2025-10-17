L'ancien ministre de l'intérieur occupe actuellement le poste de conseiller régional. Il a été condamné pour association de malfaiteurs dans le procès qui met en cause Nicolas Sarkozy

Les élus écologistes d'Auvergne Rhône-Alpes réclament le départ de Brice Hortefeux qui officie comme conseiller régional. Cette demande a été faite par l'intermédiaire d'un communiqué publié ce jeudi 16 octobre. En effet, l'homme politique de 67 ans a été condamné en septembre dernier pour association de malfaiteurs, dans le cadre du procès mettant en cause Nicolas Sarkozy et ses collaborateurs.

Pour Grégory Verrière, conseiller régional du Puy-de-Dôme, cette démission est nécessaire "si l’on souhaite entretenir le lien de confiance déjà bien fragile entre les citoyens et le personnel politique." Des propos corroborés par Natacha Muracciole, conseillère régionale du Cantal, qui s'attaque directement au parti Les Républicains : "On entend souvent certains élus LR parler de fermeté et de morale. Qu’ils commencent par se l’appliquer à eux-mêmes ; les voyous à col blanc siègent encore dans leurs rangs."

Pour rappel, Brice Hortefeux occupe ce poste de conseil régional du Puy-de-Dôme depuis plus de 33 ans. Au moment de sa première élection, le président de la région Auvergne se nommait… Valéry Giscard d'Estaing.

