Le restaurant « Saveurs de la Corne d’Afrique » a été fermé après un contrôle sanitaire.

À Lyon, un restaurant de la Guillotière fermé après un contrôle d'hygiène

    • Un restaurant de la Guillotière à Lyon a été fermé par la préfecture du Rhône après un contrôle sanitaire.

    Le restaurant "Saveurs de la Corne d'Afrique" situé dans le quartier de la Guillotière à Lyon a été fermé par la préfecture du Rhône après un contrôle sanitaire mené le 27 novembre. Ce dernier a mis en évidence "des manquements graves aux règles d'hygiène prescrites", indiquent les services de l'État dans un arrêté.

    La préfecture relève ainsi "l'absence de maîtrise des process à risque", "la détention de denrées moisies" ou encore "le non-respect des températures de conservation des denrées". Considérant "que la poursuite de l'activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs", la préfecture du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement.

    Pour rouvrir, le gérant de l'établissement devra mettre en oeuvre plusieurs mesures correctives.

