Le Département du Rhône va entreprendre une série de travaux sur les routes la semaine prochaine, du 1er au 7 décembre. On fait le point.

Plusieurs axes routiers du Rhône seront perturbés la semaine prochaine en raison de travaux réalisés par le Département. Ce sera notamment le cas sur la RD150, à hauteur de Simandres, le 1er décembre, ainsi qu’à hauteur de Saint-Julien-sur-Bibost les 1er et 2 décembre. Des travaux débuteront également lundi et jusqu’au 5 décembre sur la RD650 à Bibost pour des travaux de limier. Du côté de la RD337, la route sera barrée du 1er au 6 décembre à Belleville-en-Beaujolais de 20 heures à 6 heures.

Les 2 et 3 décembre, c’est la RD151, à Chaponnay, qui sera perturbée pour des travaux de purge et de réfection de la chaussée dans le carrefour RD150. La RD154 sera, quant à elle, réduite à une voie à Saint-Laurent-de-Mure les 4 et 5 décembre. Des travaux de traversée seront également réalisés à Saint-Vincent-de-Reins les 5 et 6 décembre, sur la RD10.

Des travaux jusqu’au 19 décembre par endroits

Des travaux plus conséquents s’étaleront aussi sur plusieurs semaines dès lundi. Ce sera le cas à Echalas, sur la RD158, pour des travaux de réfection de tranchées jusqu’au 12 décembre. Et sur la RD651 à Savigny où des travaux d’assainissement des eaux usées seront réalisés jusqu’au 19 décembre. La route sera en conséquence barrée pour les automobilistes, mais les riverains, les forces de l’ordre et les pompiers pourront circuler.

Enfin, dès lundi, et jusqu’au 31 janvier 2026, des travaux de réhabilitation de toiture de bâtiment communal seront réalisés sur la RD70 à Charnay, entraînant une circulation en alternance.

