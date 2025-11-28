Lancée l’année dernière, la campagne de contrôle des dons alimentaires effectués par les grandes et moyennes surfaces a été reconduite en 2025.

Les résultats montrent une "légère" amélioration, indique la préfecture de Région Auvergne-Rhône-Alpes. Après son lancement l’année dernière, les services de l’État ont reconduit leur opération de contrôle des dons alimentaires réalisés par les moyennes et grandes surfaces en 2025.

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : 50 % des dons alimentaires des grands commerces sont périmés, selon l'Etat

30 % de non-conformité, contre 50 % en 2024

Une vingtaine d’établissements a ainsi été contrôlée et les résultats affichent un taux de non-conformité, c’est-à-dire des denrées alimentaires dont la date limite de consommation est dépassée, de 30 %, contre 50 % en 2024. Les services de l’Etat notent également que des écarts par rapport aux exigences réglementaires persistent, notamment concernant les conditions de conservation et d’identification des produits destinés aux dons. Et rappellent par ailleurs que ces manquements peuvent "compromettre la qualité et la sécurité des aliments distribués aux personnes en situation de vulnérabilité".

Face à ces manquements, des mesures administratives ont parfois été prises, allant jusqu’à des procédures pénales dans certains cas. Et alors que débute ce vendredi 28 novembre la collecte nationales des Banques Alimentaires, les services de l’État renouvellent leur engagement contre la précarité alimentaire dans un contexte où "plus d’un million de personnes dans la région demeurent en situation de pauvreté financière".

Lire aussi : À la Part-Dieu, la SNCF signe un partenariat avec une application de vente d'invendus alimentaires