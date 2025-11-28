Actualité
Une distribution de colis alimentaire pour des étudiants à Lyon © Antoine Merlet
Une distribution de colis alimentaire pour des étudiants à Lyon © Antoine Merlet

Auvergne-Rhône-Alpes : 30 % des dons alimentaires des grandes surfaces n’étaient pas conformes en 2025

  • par Clémence Margall

    • Lancée l’année dernière, la campagne de contrôle des dons alimentaires effectués par les grandes et moyennes surfaces a été reconduite en 2025.

    Les résultats montrent une "légère" amélioration, indique la préfecture de Région Auvergne-Rhône-Alpes. Après son lancement l’année dernière, les services de l’État ont reconduit leur opération de contrôle des dons alimentaires réalisés par les moyennes et grandes surfaces en 2025.

    Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : 50 % des dons alimentaires des grands commerces sont périmés, selon l'Etat

    30 % de non-conformité, contre 50 % en 2024

    Une vingtaine d’établissements a ainsi été contrôlée et les résultats affichent un taux de non-conformité, c’est-à-dire des denrées alimentaires dont la date limite de consommation est dépassée, de 30 %, contre 50 % en 2024. Les services de l’Etat notent également que des écarts par rapport aux exigences réglementaires persistent, notamment concernant les conditions de conservation et d’identification des produits destinés aux dons. Et rappellent par ailleurs que ces manquements peuvent "compromettre la qualité et la sécurité des aliments distribués aux personnes en situation de vulnérabilité".

    Face à ces manquements, des mesures administratives ont parfois été prises, allant jusqu’à des procédures pénales dans certains cas. Et alors que débute ce vendredi 28 novembre la collecte nationales des Banques Alimentaires, les services de l’État renouvellent leur engagement contre la précarité alimentaire dans un contexte où "plus d’un million de personnes dans la région demeurent en situation de pauvreté financière".

    Lire aussi : À la Part-Dieu, la SNCF signe un partenariat avec une application de vente d'invendus alimentaires

    à lire également
    Le fonds d'investissement Avenir Industrie étendu à 19 projets

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le fonds d'investissement Avenir Industrie étendu à 19 projets 19:11
    Une distribution de colis alimentaire pour des étudiants à Lyon © Antoine Merlet
    Auvergne-Rhône-Alpes : 30 % des dons alimentaires des grandes surfaces n’étaient pas conformes en 2025 18:49
    À Lyon, un restaurant de la Guillotière fermé après un contrôle d'hygiène 18:33
    Lyon : appelés pour violences conjugales, ces policiers découvrent 2 500 euros de drogues 18:11
    Aldi
    Loire : un nouveau magasin Aldi va ouvrir dans cette commune 17:48
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Près de Lyon : il tente de voler des bananes et poignarde celui qui tentait de l'en empêcher 17:25
    Gilles Gascon
    Municipales 2026 : le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, brigue un troisième mandat 17:17
    Pompiers, TCL, police municipale : la Fête des Lumières sera-t-elle rythmée par les grèves à Lyon ? 17:00
    Netri
    La start-up lyonnaise NETRI remporte un trophée INPI France 2025 16:48
    Lyon : la cheffe Tabata Mey promue au grade d’Officier de l’Ordre du Mérite Agricole 16:19
    Huîtres – Maison Merle © Tim Douet
    Près de Lyon : 1 000 huîtres en vente au profit du Téléthon 15:46
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : la 3e édition de la Quinzaine des handicaps sera lancée le 3 décembre 15:25
    Rhône : plusieurs travaux vont impacter les routes la semaine prochaine 14:57
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut