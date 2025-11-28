Actualité
Aldi
Image d’illustration Aldi

Loire : un nouveau magasin Aldi va ouvrir dans cette commune

  • par Loane Carpano

    • Mercredi 3 décembre, un nouveau magasin Aldi ouvrira ses portes sur la commune de Renaison dans la Loire.

    Aldi s'installe sur la commune de Renaison (Loire). Ca y'est, après plusieurs mois de travaux, l'enseigne de hard-discount allemande ouvrira ses portes mercredi 3 décembre.

    Répartie sur une surface de 895 m2, la grande surface ouvrira du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 heures et le dimanche matin de 8 h 30 à 12 h 30. Selon le Progrès, le magasin emploiera neuf salariés, dont six recrutements.

    Ce nouveau supermarché reprendra le nouveau concept d'Aldi, à savoir, un profil "vert". Dans cette dynamique, des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit du magasin , l'éclairage intérieur fonctionne grâce à la technologie LED, tandis que des meubles réfrigérés récupérant la chaleur produite lors du refroidissement permettront de chauffer le bâtiment.

    Lire aussi : Un premier foyer de grippe aviaire détecté dans la Loire

    à lire également
    Le fonds d'investissement Avenir Industrie étendu à 19 projets

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le fonds d'investissement Avenir Industrie étendu à 19 projets 19:11
    Une distribution de colis alimentaire pour des étudiants à Lyon © Antoine Merlet
    Auvergne-Rhône-Alpes : 30 % des dons alimentaires des grandes surfaces n’étaient pas conformes en 2025 18:49
    À Lyon, un restaurant de la Guillotière fermé après un contrôle d'hygiène 18:33
    Lyon : appelés pour violences conjugales, ces policiers découvrent 2 500 euros de drogues 18:11
    Aldi
    Loire : un nouveau magasin Aldi va ouvrir dans cette commune 17:48
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Près de Lyon : il tente de voler des bananes et poignarde celui qui tentait de l'en empêcher 17:25
    Gilles Gascon
    Municipales 2026 : le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, brigue un troisième mandat 17:17
    Pompiers, TCL, police municipale : la Fête des Lumières sera-t-elle rythmée par les grèves à Lyon ? 17:00
    Netri
    La start-up lyonnaise NETRI remporte un trophée INPI France 2025 16:48
    Lyon : la cheffe Tabata Mey promue au grade d’Officier de l’Ordre du Mérite Agricole 16:19
    Huîtres – Maison Merle © Tim Douet
    Près de Lyon : 1 000 huîtres en vente au profit du Téléthon 15:46
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : la 3e édition de la Quinzaine des handicaps sera lancée le 3 décembre 15:25
    Rhône : plusieurs travaux vont impacter les routes la semaine prochaine 14:57
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut