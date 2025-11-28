Loire : un nouveau magasin Aldi va ouvrir dans cette commune

Mercredi 3 décembre, un nouveau magasin Aldi ouvrira ses portes sur la commune de Renaison dans la Loire.

Aldi s'installe sur la commune de Renaison (Loire). Ca y'est, après plusieurs mois de travaux, l'enseigne de hard-discount allemande ouvrira ses portes mercredi 3 décembre.

Répartie sur une surface de 895 m2, la grande surface ouvrira du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 heures et le dimanche matin de 8 h 30 à 12 h 30. Selon le Progrès, le magasin emploiera neuf salariés, dont six recrutements.

Ce nouveau supermarché reprendra le nouveau concept d'Aldi, à savoir, un profil "vert". Dans cette dynamique, des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit du magasin , l'éclairage intérieur fonctionne grâce à la technologie LED, tandis que des meubles réfrigérés récupérant la chaleur produite lors du refroidissement permettront de chauffer le bâtiment.

