La Ville de Lyon donnera le top départ de la 3e édition de la Quinzaine des handicaps le 3 décembre. Elle se poursuivra ensuite jusqu’au 15 décembre.

À l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, la Ville de Lyon lancera la 3e édition de sa Quinzaine des handicaps le 3 décembre prochain. Jusqu’au 15 décembre, près de 70 rendez-vous seront organisés de partout dans la ville et accessibles à tous, en partenariat avec des structures sportives, culturelles, et sociales du territoire.

Top départ à l’Hôtel de Ville

Malgré la Loi handicap de 2005, le handicap reste pourtant le premier motif de discrimination en France, rappelle la collectivité. Avec cet événement, la Ville souhaite donc être la plus inclusive possible et mettre en avant les personnes handicapées. Le rendez-vous est ainsi donné le 3 décembre à l’Hôtel de Ville dès 13h30 pour le Bal manifeste inclusif où chaque personne ayant un handicap est invitée à venir danser dans l’atrium de l'édifice "pour démontrer que tous les corps méritent d’être vus, entendus et célébrés".

À 16 heures, une exposition photo consacrée à la PsyParade, une marche dédiée à la santé mentale organisée à Lyon le 18 octobre dernier, attend les visiteurs. Enfin, à 18 heures, le film Crip camp, la révolution des éclopés sera projeté. Ce dernier retrace la naissance d’un mouvement historique pour l’égalité, qui a eu lieu dans une colonie de vacances pour adolescents handicapés, près de Woodstock aux États-Unis.

De nombreux autres événements sont prévus dans les arrondissements de la ville. Débats, expositions, spectacles, ateliers inclusifs… Tout le programme est à retrouver sur le site de la Ville de Lyon.

