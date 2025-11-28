Actualité
Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
Hôtel de Ville Lyon @ Hugo LAUBEPIN

Lyon : la 3e édition de la Quinzaine des handicaps sera lancée le 3 décembre

  • par Clémence Margall

    • La Ville de Lyon donnera le top départ de la 3e édition de la Quinzaine des handicaps le 3 décembre. Elle se poursuivra ensuite jusqu’au 15 décembre.

    À l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, la Ville de Lyon lancera la 3e édition de sa Quinzaine des handicaps le 3 décembre prochain. Jusqu’au 15 décembre, près de 70 rendez-vous seront organisés de partout dans la ville et accessibles à tous, en partenariat avec des structures sportives, culturelles, et sociales du territoire.

    Top départ à l’Hôtel de Ville

    Malgré la Loi handicap de 2005, le handicap reste pourtant le premier motif de discrimination en France, rappelle la collectivité. Avec cet événement, la Ville souhaite donc être la plus inclusive possible et mettre en avant les personnes handicapées. Le rendez-vous est ainsi donné le 3 décembre à l’Hôtel de Ville dès 13h30 pour le Bal manifeste inclusif où chaque personne ayant un handicap est invitée à venir danser dans l’atrium de l'édifice "pour démontrer que tous les corps méritent d’être vus, entendus et célébrés".

    À 16 heures, une exposition photo consacrée à la PsyParade, une marche dédiée à la santé mentale organisée à Lyon le 18 octobre dernier, attend les visiteurs. Enfin, à 18 heures, le film Crip camp, la révolution des éclopés sera projeté. Ce dernier retrace la naissance d’un mouvement historique pour l’égalité, qui a eu lieu dans une colonie de vacances pour adolescents handicapés, près de Woodstock aux États-Unis.

    De nombreux autres événements sont prévus dans les arrondissements de la ville. Débats, expositions, spectacles, ateliers inclusifs… Tout le programme est à retrouver sur le site de la Ville de Lyon.

    Lire aussi : "80% des handicaps sont invisibles" alerte Alice Devès (Petite Mu)

    à lire également
    Huîtres – Maison Merle © Tim Douet
    Près de Lyon : 1 000 huîtres en vente au profit du Téléthon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Huîtres – Maison Merle © Tim Douet
    Près de Lyon : 1 000 huîtres en vente au profit du Téléthon 15:46
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : la 3e édition de la Quinzaine des handicaps sera lancée le 3 décembre 15:25
    Rhône : plusieurs travaux vont impacter les routes la semaine prochaine 14:57
    Part-Dieu : le premier chêne lance la renaturation du quartier 14:31
    Alexandre Humbert Dupalais
    Municipales à Lyon : le candidat RN-UDR saisit la commission des comptes de campagne contre Aulas 14:11
    d'heure en heure
    Ouverture anticipée des pistes : où skier ce week-end en Haute-Savoie ? 13:40
    Municipales 2026 : face à "l'exaspération grandissante" des Villeurbannais, Bret se lance dans la course 13:13
    Exposition : Georges Adilon, à l’aube du noir 12:59
    Expo : fragments de peinture à la galerie 48  12:11
    Brocante
    Haute-Savoie : la foire de la Saint-André revient à Annecy le 2 décembre 11:24
    Villeurbanne : deux feux d'appartement se déclenchent dans la nuit 10:56
    Prolongement du BHNS vers Bron : "L'opportunité du projet est confirmée", assure le Sytral 10:43
    À Lyon, Fourvière ouvre la saison du 8 décembre 10:11
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut