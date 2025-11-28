Sapeurs-pompiers et agents TCL seront en grève pour la Fête des Lumières. En parallèle, le syndicat FO Ville de Lyon a déposé un préavis de grève de trois mois pour ses policiers municipaux.

La Fête des Lumières s'annonce perturbée cette année. Alors que le syndicat des sapeurs-pompiers du Rhône a déposé un préavis de grève du 4 au 9 décembre prochain, d'autres syndicats profitent de l'événement pour emboiter le pas. C'est notamment le cas du syndicat CGT TCL mode lourd.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la CGT TCL annonce que les agents du métro D seront en grève pour la Fête des Lumières : "Ce coup de colère est le résultat d’une déception et finalement le fruit de ce choix politique du Sytral de découper notre service public des TCL en morceaux", affirme le syndicat.

Manque d'effectifs, rémunérations insuffisantes...

La circulation du métro D, permettant de desservir le centre névralgique de l'événement, devrait donc être perturbée. Une façon pour les agents de faire entendre leur mécontentement face à l'allotissement du réseau : "Le seul espoir que les salariés entrevoyaient dans l’allotissement, c’était le changement de politique sociale par le nouvel opérateur RD Lyon, mais nos espoirs ont été déchus", affirme le syndicat.

Les agents en grève pointent notamment du doigt un manque d'effectifs, des rémunérations insuffisantes et une "pénibilité" du travail non reconnue. Ces derniers revendiquent une révision des compensations concernant les nuits longues, un socle social préservé et amélioré, ou encore une augmentation des salaires. Si le métro B sera perturbé, le reste du réseau devrait quant à lui continuer de fonctionner normalement tout au long de l'événement.

La police municipale également en grève ?

Du côté de la police municipale, la colère monte elle aussi. Jeudi 27 novembre, le syndicat Force Ouvrière Ville de Lyon a annoncé avoir déposé un préavis de grève de trois mois et organisera une manifestation le 4 décembre, veille de la Fête des Lumières. Le syndicat dénonce des soucis d'organisation et de sécurité au sein de sa police municipale et demande à la municipalité d'agir.

Minoritaire dans la police municipale, le syndicat alerte notamment sur la protection des stagiaires, déployés sur le terrain en raison d'un manque d'effectifs : "Nous avons une cinquantaine de stagiaires qui sont utilisés sur le terrain, en uniformes, alors qu'ils ne sont techniquement pas encore policiers selon le code de la sécurité intérieur", explique Bertrand Debeaux, délégué syndical FO police municipale. Selon le syndicat, cette situation mettrait en danger les stagiaires et équipes de police : "C'est pourquoi nous demandons à ce que la mairie prenne un arrêté pour cadrer ces agents", poursuit-il. Le syndicat dénonce également des problèmes d'organisation et revendique la gratuité des transports tous les agents municipaux

Si le préavis est déposé, Bertrand Debeaux affirme que la grève n'impactera pas la Fête des Lumière, contrairement à ce qui aurait pu être dit : "Nous sommes là pour sécuriser la ville et les personnes, donc nous répondrons évidemment présents à la Fête des Lumière."

