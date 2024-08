Contre toute attente, Vincent Bouillard a créé la surprise en remportant l’édition 2024 de l’UTMB à Chamonix. Une victoire inattendue pour le Savoyard. Le Lyonnais Baptiste Chassagne termine deuxième.

À la surprise générale, Vincent Bouillard a décroché la victoire de l'Ultra-trail du Mont Blanc (UTMB) ce samedi à Chamonix. Le Savoyard de 31 ans a achevé les 171 km et 10 000 m de dénivelé positif en 19h54, sous un soleil éclatant. Son arrivée en tête de cette course mythique marque un tournant inattendu dans cette édition 2024.

🟥 UTMB



Le numéro extraordinaire de Vincent Bouillard.



An extraordinary day for Vincent Bouillard.#HOKAUTMBMontBlanc #MeetYourExtraordinaire pic.twitter.com/hZDRBFJiHW — HOKA UTMB® Mont-Blanc (@UTMBMontBlanc) August 31, 2024

Bouillard a profité des abandons de plusieurs favoris pour prendre les commandes de la course. Jim Walmsley, victime d'une blessure au genou, Mathieu Blanchard, souffrant d'un problème au talon, et Aurélien Dunand-Pallaz ont tous été contraints de se retirer entre le Lac Combal et Courmayeur. Ces défections ont permis à Bouillard de s’emparer de la tête de la course, qu’il a conservée jusqu'à l'arrivée malgré un passage difficile lié aux chaleurs accablantes.

"Je m'étais fixé trois objectifs, mais la victoire..."

La victoire de Bouillard est d’autant plus remarquable qu’il était loin d’être le favori. Connu dans le milieu du trail, mais sans un palmarès aussi fourni que certains de ses concurrents, il a réussi à capitaliser sur sa récente expérience en Californie pour triompher sur le sol français. Ce succès, obtenu après un retour en France l’année dernière, consacre un parcours atypique et révèle un athlète de grande envergure.

"C'est un rêve qui se réalise de prendre part à cette course. Je l'ai vécu en tant que spectateur, en tant que bénévole... J'ai fait de l'assistance, et ça me trottait dans la tête depuis tout gamin (de participer à l'UTMB). Je m'étais fixé trois objectifs : objectif C finir en moins 24h, objectif B, finir en moins de 21h, et objectif A, viser le Top 10, ou se rapprocher du podium. Mais la victoire... C'était inattendu", expliquait-il après la course, très ému.

28 minutes plus tard, un autre tricolore, Baptiste Chassagne, lui a emboîté le pas. Le Lyonnais a terminé l'UTMB 2024 en 20h22, juste devant l’Équatorien Joaquim Lopez (20h26), qui complète le podium.