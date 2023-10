Diagonale des Fous : Aurélien Dunand-Pallaz en patron

Le Haut-Savoyard Aurélien Dunand-Pallaz a remporté haut la main la Diagonale des Fous 2023, après la Hardrock 100 en juillet, autre "major" de l'ultra-trail mondial.

Quatrième et dernière "major" de la saison d'ultra-trail, après la Western States, la Hardrock 100 et l'UTMB, la Diagonale des Fous (167 km et 9 700 m D+) a été remportée par Aurélien Dunand-Pallaz en 23h21'13.

Figurant parmi les favoris, Aurélien Dunand-Pallaz avait fait l’impasse sur l’UTMB (dont il avait pris la 2e place en 2021) cette année pour garder de la fraîcheur en vue de la Diagonale, qu'il avait ciblée à son palmarès.

En tête de la course dès le départ, à Saint-Pierre (sud de l'île) le trailer professionnel originaire de Savoie, et installé en Haute-Savoie, l'est resté jusqu'au bout, à Saint-Denis (nord de l'île).

"Je vais désormais me concentrer sur ces long formats".

Deux "majors en trois mois

Aurélien Dunand-Pallaz a pris les commandes de la course et a imposé son rythme, creusant l'écart au fil des kilomètres.

Il s'impose en solitaire sur cette 31e édition de la Diagonale des Fous, succédant au Basque Beñat Marmissolle, qui avait coupé, le premier, la ligne d’arrivée en 2022 en 23h14’47’’.

Le coureur savoyard signe une année 2023 folle, en ayant remporté, en juillet dernier, dans le Colorado, la mythique Hardrock 100, où il avait survolé les 100 miles, réalisant une performance démente, cinquante minutes devant... Beñat Marmissolle.

Aurélien Dunand-Pallaz a d'ores et déjà prévu de s'aligner sur l'UTMB 2024, avec l'ambition de faire mieux qu'en 2021 : monter sur la première marche du podium.

Il est l'un des hommes à battre, en tous l'un de ceux sur lesquels iul faudra désormais compter sur les longs formats.