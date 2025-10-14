Ce mardi matin, les élèves et enseignants du lycée du Parc Chabrières à Oullins ont observé une minute de silence en mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard.

Une minute de silence pour Samuel Paty et Dominique Bernard. A l'instar de tous les collèges et lycées de France, ce mardi matin, les élèves du lycée du Parc Chabrières à Oullins ont rendu hommage aux deux professeurs assassinés en 2020 et 2023. Nathalie Capuano, enseignante en histoire-géographie, l'une des camarades de classes de Samuel Paty à l'Université Lyon 2, évoque l'assassinat d'un "serviteur de la République" mais avant tout "un homme". De son côté, la professeure de lettres du lycée salue la mémoire de Dominique Bernard. Un professeur qui, selon elle, "incarnait cette laïcité qui n’est pas une arme, mais une promesse."

Nathalie Capuano rappelle également l'importance de ces moments d'hommages : "C'est primordial puisque cela remet l’enseignant au cœur de la société. ". Un constat partagé par Florence Conio-Minssieux, proviseure de l'établissement : "C’est un moment d’une importance majeure pour tous les enseignants qui ont été percutés par ces assassinats. Tant que l'on aura ces moments, le souvenir sera présent."

Cet hommage a été rendu dans la salle Samuel Paty du lycée du Parc Chabrières.

Des élèves ont participé au prix Samuel Paty

En 2021, l'association des professeurs d'histoire-géographie (APHG) avait annoncé la création du prix Samuel Paty au niveau national, destiné à favoriser la cohésion et la coopération grâce à un projet de classe. Au lycée du Parc Chabrières, des élèves de seconde ont participé au prix Samuel Paty l'année dernière sur le thème "Les règles et lois nous protègent elles de l’injustice ?"

Autour de cette question, les élèves, encadrés par leurs professeurs, se sont penchés sur la création d'un court-métrage constitué de petites scènes. Exemple, ils ont imaginé un monde anomique, sans règles et sans lois, dans le but de se rendre compte de leur importance. A noter que ce court-métrage a été entièrement conçu par ces lycéens, de l'écriture à la réalisation, en passant par le montage. Une expérience particulièrement apprécié par les élèves : "On s'est enrichis intellectuellement et culturellement. Notre classe s'est ressoudée", note l'un d'entre eux.

"C'est la République qui a été touchée"

Présente lors de la cérémonie, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a tenu a commémorer la mémoire d'enseignants "qui faisaient juste leur travail". Elle poursuit : "Il me semble que c’était hier. Ces assassinats sont dans nos mémoires pour toujours. Il est important de se souvenir et de tout faire pour que cela ne se reproduise pas." "A travers ces assassinats, c’est la République qui a été touchée", conclut-elle.

À lire aussi :