L’actuel maire de Saint-Priest annonce ce vendredi 28 novembre être candidat à sa réélection pour les municipales de 2026.

"Je suis candidat aux élections municipales". C’est officiel, l’actuel maire LR de Saint-Priest, Gilles Gascon, brigue son troisième mandat. L’édile, et président du groupe la Métro positive à la Métropole de Lyon, l’a annoncé ce vendredi 28 novembre dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

Lire aussi : "Aulas ? Aujourd'hui, c'est le candidat à Lyon", assure Gilles Gascon (LR)

"Je veux que Saint-Priest reste un lieu d’unité, de dialogue et de confiance"

"C’est ici, à Saint-Priest, que je suis né. C’est ici que j’ai grandi, que j’ai bâti ma vie. Saint-Priest, c’est bien plus qu’une ville, c’est mon histoire, c’est notre avenir", lance l’édile. Et d’ajouter : "Depuis 2014, être votre maire est un honneur immense (…). Dans un monde où les tensions montent, je veux que Saint-Priest reste un lieu d’unité, de dialogue et de confiance. Une ville qui avance avec bon sens, avec sérénité, avec cœur. C’est dans cet esprit que je serai candidat à votre confiance aux élections municipales de mars 2026", argumente-t-il.

Dans sa vidéo, Gilles Gascon égraine les grandes lignes de son programme. La sécurité sera ainsi une "priorité", la justice sociale un "devoir" et l'écologie un "cap". Fervent opposant à la Zone à faibles émissions (ZFE), l’édile san-priod plaide ainsi pour une écologie "du bon sens", "celle qui protège sans exclure", tacle-t-il. Et de conclure "Saint-Priest a un bel avenir et je veux le construire avec vous, ensemble".

En mars 2020, Gilles Gascon avait largement été réélu à la tête de la Ville de Saint-Priest dès le 1er tour avec 64,4 % des voix.