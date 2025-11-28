Actualité
police lyon faits divers
Près de Lyon : il tente de voler des bananes et poignarde celui qui tentait de l'en empêcher

  • par La rédaction

    • Jeudi soir à Caluire, un individu a assené un coup de couteau à un quinquagénaire qui avait tenté de l'empêcher de voler des bananes.

    Un homme de 58 ans a été blessé à l'arme blanche jeudi 27 novembre vers 21 heures à Caluire-et-Cuire. Selon actuLyon, deux hommes passaient devant un magasin d'alimentation de Saint-Clair et ont tenté de voler des bananes sur le présentoir du commerce situé à l'extérieur.

    Un parent de la gérante qui lui rendait visite a ainsi tenté de s'interposer. Les deux individus se sont éloignés, avant de revenir sur les lieux. L'un des deux a sorti un couteau avec lequel il a frappé la victime.

    Les deux hommes ont pris la fuite à pied. Les jours du quinquagénaire ne sont pas en danger. Une enquête a été ouverte pour identifier les individus qui seraient inconnus dans le quartier.

