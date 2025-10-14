Actualité
Maison du Rhône de Genas
Crédit : département du Rhône

Genas inaugure sa maison du Rhône et son nouvel incubateur de santé

  • par Loane Carpano

    • La maison du Rhône de Genas et son nouvel incubateur de santé, ont été inaugurés le 1er septembre dernier, chemin du Dormont.

    Le 1er septembre dernier, Christophe Guilloteau, Président du Département du Rhône, était présent à Genas pour inaugurer la maison du Rhône et son nouvel incubateur de santé.

    Alors qu'elle était installée dans des préfabriqués depuis 2015, la maison du Rhône possède enfin son propre bâtiment. Situé chemin du Dormont, en face du nouveau collège Jean-d’Ormesson, le site accueillera à terme, 25 professionnels. Ces derniers permettront d’assurer les missions d’accueil, de consultations de jeunes enfants et d’accompagnement à la parentalité, d’accompagnement social, et de protection de l’enfance.

    Installé en ses murs, l'incubateur de santé solidaire permettra aux médecins volontaires d'assurer des consultations et le suivi de patients.

    Lire aussi : Près de Lyon : des travaux de sécurisation de la voirie jusqu'en août sur la RD29 à Genas

    à lire également
    Diagonale des Fous : des athlètes d'Auvergne Rhône-Alpes parmi les favoris

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Diagonale des Fous : des athlètes d'Auvergne Rhône-Alpes parmi les favoris 15:26
    Maison du Rhône de Genas
    Genas inaugure sa maison du Rhône et son nouvel incubateur de santé 14:50
    Lyon : la première phase de concertation sur le T8 est terminée 14:08
    À Lyon, les fumées d'une chaufferie récupérées pour produire encore davantage de chaleur 13:27
    bruno bernard
    Élections métropolitaines : Bernard et Sarselli au coude-à-coude pour 2026 selon un sondage 13:00
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : un sexagénaire agressé sexuellement et volé dans un parc 12:35
    Vidéo. Villefranche-sur-Saône : un important feu en cours, 114 pompiers mobilisés 12:04
    Piano à Lyon : David Fray, sur les traces de Glenn Gould ? 11:22
    Collecte gratuite des encombrants à Lyon : déjà 2 000 rendez-vous en 14 jours 10:40
    Isère : Lynred investit 100 millions sur son site 10:30
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales 2026 à Lyon : avec 61 % d'intentions de vote, Aulas largement en tête devant Doucet selon un sondage 10:07
    Digoin fleurs
    Six communes labellisées "villes et villages fleuris" en Saône-et-Loire 09:36
    Fondue festival gastronomie
    Haute-Savoie : le festival de la cuisine de montagne "Toquicimes" revient pour une 8e édition 09:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut