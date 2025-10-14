La maison du Rhône de Genas et son nouvel incubateur de santé, ont été inaugurés le 1er septembre dernier, chemin du Dormont.

Le 1er septembre dernier, Christophe Guilloteau, Président du Département du Rhône, était présent à Genas pour inaugurer la maison du Rhône et son nouvel incubateur de santé.

Alors qu'elle était installée dans des préfabriqués depuis 2015, la maison du Rhône possède enfin son propre bâtiment. Situé chemin du Dormont, en face du nouveau collège Jean-d’Ormesson, le site accueillera à terme, 25 professionnels. Ces derniers permettront d’assurer les missions d’accueil, de consultations de jeunes enfants et d’accompagnement à la parentalité, d’accompagnement social, et de protection de l’enfance.

Installé en ses murs, l'incubateur de santé solidaire permettra aux médecins volontaires d'assurer des consultations et le suivi de patients.

Lire aussi : Près de Lyon : des travaux de sécurisation de la voirie jusqu'en août sur la RD29 à Genas