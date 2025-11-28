La start-up lyonnaise NETRI remporte un trophée INPI France 2025

Mercredi 26 novembre, la techbio lyonnaise NETRI, a remporté le trophée de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans la catégorie "start-up".

Mercredi 26 novembre, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a remis ses trophées annuels lors d'une cérémonie organisée à Paris. Parmi les cinq lauréats, NETRI, une jeune entreprise lyonnaise fondée en 2018, a remporté le trophée INPI France 2025 dans la catégorie "start-up".

"Ce prix récompense notre engagement à faire émerger une innovation made in France au service d’une recherche biomédicale plus éthique, plus prédictive et plus humaine", a annoncé la start-up lyonnaise après la remise de son prix.

Exploiter le pouvoir des neurones

Pour rappel, NETRI est une deeptech pharmaceutique, utilisant des neurones humains comme capteurs pour prédire l'efficacité et la sécurité des traitements, particulièrement utilisée en oncologie. "Notre mission est d'exploiter le pouvoir de ces neurones pour prédire l'efficacité et la sécurité de traitements, notamment contre la douleur et les effets secondaires des thérapies oncologiques", précise la start-up. La techbio avait notamment inauguré la première usine française "d’organes sur puce" dans le quartier de Gerland.

