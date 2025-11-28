Actualité
Netri
Crédit : Netri

La start-up lyonnaise NETRI remporte un trophée INPI France 2025

  • par Loane Carpano

    • Mercredi 26 novembre, la techbio lyonnaise NETRI, a remporté le trophée de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans la catégorie "start-up".

    Mercredi 26 novembre, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a remis ses trophées annuels lors d'une cérémonie organisée à Paris. Parmi les cinq lauréats, NETRI, une jeune entreprise lyonnaise fondée en 2018, a remporté le trophée INPI France 2025 dans la catégorie "start-up".

    "Ce prix récompense notre engagement à faire émerger une innovation made in France au service d’une recherche biomédicale plus éthique, plus prédictive et plus humaine", a annoncé la start-up lyonnaise après la remise de son prix.

    Exploiter le pouvoir des neurones

    Pour rappel, NETRI est une deeptech pharmaceutique, utilisant des neurones humains comme capteurs pour prédire l'efficacité et la sécurité des traitements, particulièrement utilisée en oncologie. "Notre mission est d'exploiter le pouvoir de ces neurones pour prédire l'efficacité et la sécurité de traitements, notamment contre la douleur et les effets secondaires des thérapies oncologiques", précise la start-up. La techbio avait notamment inauguré la première usine française "d’organes sur puce" dans le quartier de Gerland.

    Lire aussi :Auvergne-Rhône-Alpes : qui seront les représentants régionaux au CES de Las Vegas ?

    à lire également
    Pompiers, TCL, police municipale : la Fête des Lumières sera-t-elle rythmée par les grèves à Lyon ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pompiers, TCL, police municipale : la Fête des Lumières sera-t-elle rythmée par les grèves à Lyon ? 17:00
    Netri
    La start-up lyonnaise NETRI remporte un trophée INPI France 2025 16:48
    Lyon : la cheffe Tabata Mey promue au grade d’Officier de l’Ordre du Mérite Agricole 16:19
    Huîtres – Maison Merle © Tim Douet
    Près de Lyon : 1 000 huîtres en vente au profit du Téléthon 15:46
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : la 3e édition de la Quinzaine des handicaps sera lancée le 3 décembre 15:25
    d'heure en heure
    Rhône : plusieurs travaux vont impacter les routes la semaine prochaine 14:57
    Part-Dieu : le premier chêne lance la renaturation du quartier 14:31
    Alexandre Humbert Dupalais
    Municipales à Lyon : le candidat RN-UDR saisit la commission des comptes de campagne contre Aulas 14:11
    Ouverture anticipée des pistes : où skier ce week-end en Haute-Savoie ? 13:40
    Municipales 2026 : face à "l'exaspération grandissante" des Villeurbannais, Bret se lance dans la course 13:13
    Exposition : Georges Adilon, à l’aube du noir 12:59
    Expo : fragments de peinture à la galerie 48  12:11
    Brocante
    Haute-Savoie : la foire de la Saint-André revient à Annecy le 2 décembre 11:24
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut