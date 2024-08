Le Lyonnais Baptiste Chassagne (à gauche) a franchi la ligne en deuxième position, derrière le Savoyard Vincent Bouillard (au centre) et devant l’Équatorien Joaquim Lopez (à droite). Capture d’écran UTMB 2024

Le Lyonnais Baptiste Chassagne (à gauche) a réalisé une sacré performance en décrochant la deuxième place lors de l'édition 2024 de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB). À 30 ans, il signe là le plus grand accomplissement de sa carrière.

Il a ramé, ramé, mais s'en est sorti au forceps. Derrière le Savoyard Vincent Bouillard (au centre), vainqueur surprise de cette édition, Baptiste Chassagne s'est distingué par sa ténacité et sa gestion de course exemplaire. Déjà fort d'un sacré palmarès, avec notamment une troisième place à la SaintéLyon en 2023, un titre de champion de France de trail la même année, et une dixième place à l'UTMB 2023, Chassagne voit sa carrière prendre un nouveau tournant avec cette deuxième place sur l'Ultra-Trail du Mont-Blanc 2024, après 20h22 de dur labeur. Un deuxième place obtenue à l'arrachée, alors que son poursuivant, l’Équatorien Joaquim Lopez (à droite) n'a terminé qu'à quatre minutes du Lyonnais (20h26).

🥲 Après une gestion de course parfaitement maîtrisée et une magnifique émotion à l’arrivée — Baptiste Chassagne (🇫🇷) se classe deuxième de « l’𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎-𝑇𝑟𝑎𝑖𝑙 𝑑𝑢 𝑀𝑜𝑛𝑡-𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐 » (UTMB) à l’instant ! 🙋‍♂️ Admirez sa célébration.



Dixième en 2023, deuxième en 2024 !… pic.twitter.com/zzK6Tt7R1z — RUN’IX (@RUN_IX) August 31, 2024

Des abandons parmi les favoris

Le parcours de l'UTMB 2024 a été marqué par plusieurs abandons majeurs qui ont joué en faveur du Lyonnais. L'Américain Jim Walmsley, tenant du titre et grand favori, a été contraint à l'abandon après environ 83 kilomètres de course, en raison d'une blessure au genou. Les Français Mathieu Blanchard et Aurélien Dunand-Pallaz, également prétendants au podium, ainsi que Germain Grangier, longtemps deuxième, ont eux aussi dû renoncer.

