Actualité
Stéphanie Pernod, vice-présidente déléguée à l’Économie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (en blanc) a fait le bilan du fonds Avenir Industrie, à l’hôtel de Région, le lundi 24 novembre. @LinkedIn UI Investissement

Le fonds d'investissement Avenir Industrie étendu à 19 projets

  • par evamorvany

    • Les financements, qui s'élèvent à 50 millions d'euros, bénéficieront à six nouvelles start-up du territoire.

    Le fonds Régional Avenir Industrie Auvergne-Rhône-Alpes financera désormais six entreprises supplémentaires. Ce capital, conseillé par le spécialiste du développement des entreprises UI Investissement et crée par la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a seulement deux ans, atteint déjà 50 millions d'euros (répartis en deux : 25 millions de la Région et 25 millions du FEDER, les fonds européens de développement régional).

    Ces financements sont réservés à l'intervention en (quasi-)fonds propres pour accompagner les start-up industrielles ainsi que les PME et ETI dans des secteurs-clés pour l'avenir :

    • la deeptech et matériaux,
    • la santé et les biotechnologies,
    • l'énergie et mobilité,
    • le digital industriel,
    • et le capital-développement.

    MagREEsource, Axoltis Pharma, Ataway... jusqu'ici, 13 entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes ont bénéficié de cet accompagnement pour un total de 6,2 millions d'euros. Rutile.bike, distributeur villeurbannais de vélos électriques reconditionnés, en fait partie. Son co-fondateur et CEO, Thibaud Thomé, parle d'"une véritable opportunité" qui, dans son cas, permettra de "rendre la mobilité douce encore plus accessible et circulaire".

    Bonne nouvelle pour les entreprises du territoire, cette première vague ne sera pas la dernière. La Région a annoncé mercredi 26 novembre que six nouvelles start-up bénéficieront du fonds Avenir Industrie : quatre en capital-innovation et deux en capital-développement. Un succès qui ne surprend pas la vice-présidente de la Région en charge de l’économie, Stéphanie Pernod qui considère que "cet outil reste indispensable pour accompagner la transformation de notre tissu économique, renforcer notre position de leader dans l’industrie innovante et accélérer la transition écologique."

    à lire également
    Une distribution de colis alimentaire pour des étudiants à Lyon © Antoine Merlet
    Auvergne-Rhône-Alpes : 30 % des dons alimentaires des grandes surfaces n’étaient pas conformes en 2025

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le fonds d'investissement Avenir Industrie étendu à 19 projets 19:11
    Une distribution de colis alimentaire pour des étudiants à Lyon © Antoine Merlet
    Auvergne-Rhône-Alpes : 30 % des dons alimentaires des grandes surfaces n’étaient pas conformes en 2025 18:49
    À Lyon, un restaurant de la Guillotière fermé après un contrôle d'hygiène 18:33
    Lyon : appelés pour violences conjugales, ces policiers découvrent 2 500 euros de drogues 18:11
    Aldi
    Loire : un nouveau magasin Aldi va ouvrir dans cette commune 17:48
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Près de Lyon : il tente de voler des bananes et poignarde celui qui tentait de l'en empêcher 17:25
    Gilles Gascon
    Municipales 2026 : le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, brigue un troisième mandat 17:17
    Pompiers, TCL, police municipale : la Fête des Lumières sera-t-elle rythmée par les grèves à Lyon ? 17:00
    Netri
    La start-up lyonnaise NETRI remporte un trophée INPI France 2025 16:48
    Lyon : la cheffe Tabata Mey promue au grade d’Officier de l’Ordre du Mérite Agricole 16:19
    Huîtres – Maison Merle © Tim Douet
    Près de Lyon : 1 000 huîtres en vente au profit du Téléthon 15:46
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : la 3e édition de la Quinzaine des handicaps sera lancée le 3 décembre 15:25
    Rhône : plusieurs travaux vont impacter les routes la semaine prochaine 14:57
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut