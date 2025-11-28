Le fonds d'investissement Avenir Industrie étendu à 19 projets

Stéphanie Pernod, vice-présidente déléguée à l’Économie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (en blanc) a fait le bilan du fonds Avenir Industrie, à l’hôtel de Région, le lundi 24 novembre. @LinkedIn UI Investissement

Les financements, qui s'élèvent à 50 millions d'euros, bénéficieront à six nouvelles start-up du territoire.

Le fonds Régional Avenir Industrie Auvergne-Rhône-Alpes financera désormais six entreprises supplémentaires. Ce capital, conseillé par le spécialiste du développement des entreprises UI Investissement et crée par la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a seulement deux ans, atteint déjà 50 millions d'euros (répartis en deux : 25 millions de la Région et 25 millions du FEDER, les fonds européens de développement régional).

Ces financements sont réservés à l'intervention en (quasi-)fonds propres pour accompagner les start-up industrielles ainsi que les PME et ETI dans des secteurs-clés pour l'avenir :

la deeptech et matériaux,

la santé et les biotechnologies,

l'énergie et mobilité,

le digital industriel,

et le capital-développement.

MagREEsource, Axoltis Pharma, Ataway... jusqu'ici, 13 entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes ont bénéficié de cet accompagnement pour un total de 6,2 millions d'euros. Rutile.bike, distributeur villeurbannais de vélos électriques reconditionnés, en fait partie. Son co-fondateur et CEO, Thibaud Thomé, parle d'"une véritable opportunité" qui, dans son cas, permettra de "rendre la mobilité douce encore plus accessible et circulaire".

Bonne nouvelle pour les entreprises du territoire, cette première vague ne sera pas la dernière. La Région a annoncé mercredi 26 novembre que six nouvelles start-up bénéficieront du fonds Avenir Industrie : quatre en capital-innovation et deux en capital-développement. Un succès qui ne surprend pas la vice-présidente de la Région en charge de l’économie, Stéphanie Pernod qui considère que "cet outil reste indispensable pour accompagner la transformation de notre tissu économique, renforcer notre position de leader dans l’industrie innovante et accélérer la transition écologique."