Samedi 26 novembre, une importante quantité de drogues et d'argent liquide ont été saisis au domicile d'une habitante du 8e arrondissement de Lyon.

Appelé des violences conjugales, des policiers sont tombés nez-à-nez avec une importante quantité de drogue. Ces faits, relatés par le Progrès, remontent au samedi 26 novembre. Ce jour-là, une dispute explose dans un appartement du 8e arrondissement.

Pour cause, W., intérimaire, a décidé d'arrondir ses fins de mois en faisant la "nourrice" pour des dealers. Recruté sur Snapchat, le jeune homme cachait ainsi l'équivalent de 2 500 euros en drogues, au sein du studio de sa compagne.

Peines de prison pour le couple

Une nouvelle n'ayant pas semblé ravir sa conjointe, qui a alors décidé de hausser le ton. Alertés par les cris de leur voisine, des membres du voisinage ont composé le 17, pensant à des violences conjugales.

Rapidement mobilisée, l'équipe de police a eu la surprise de tomber nez-à-nez avec une importante quantité de drogues. Pas de violences conjugales donc, mais bien de la cocaïne, de la résine, de l'herbe de cannabis, de comprimés d’ecstasy, des drogues de synthèse, du matériel de conditionnement et 4 100 euros en liquide, éparpillé dans tout l'appartement.

Malgré les justifications de la compagne, ayant affirmé ne "s'être doutée de rien", le couple a été jugé en comparution immédiate lundi 24 novembre pour "détention de stupéfiants". Enceinte et animatrice périscolaire, la jeune femme a écopé de six mois de prison. Son compagnon est quant à lui condamné à un an de prison, dont huit mois ferme.

Lire aussi : Villefranche : titulaire d’un permis probatoire, il est contrôlé à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h