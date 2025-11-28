Près de Lyon : 1 000 huîtres en vente au profit du Téléthon

Le 6 décembre, le restaurant "le Croûton des Gones" tentera de vendre 1 000 huîtres en douze heures sur le parvis de la mairie d'Oullins Pierre-Bénite. 80% des bénéfices seront reversés à l'AFM Téléthon.

Vendre 1 000 huîtres en douze heures au profit du Téléthon ? C'est le défi que s'est lancé David, maître d'hôtel et associé au restaurant "Le croûton des Gones".

Ouverts par le maître d'hôtel en personne, les fruits de mers seront vendus de 8 heures à 20 heures, samedi 6 décembre, sur le parvis de la mairie d'Oullins-Pierre-Bénite.

Pour s'offrir une douzaine, les passants devront débourser 12 euros. Des accompagnements et des boissons seront également vendus sur place. A noter que 80 % des bénéfices de l'événement seront reversés à l’AFM-Téléthon pour faire avancer la recherche contre les maladies génétiques rares.

