@département de la Loire

Loire : les élus lancent une pétition pour "défendre nos finances locales et nos services publics"

  • par Romain Balme

    • Georges Ziegler, président du conseil départemental de la Loire va adresser une lettre à Emmanuel Macron et au Premier ministre. Il demande notamment une refonte urgente du financement des Départements face à une situation jugée "intenable".

    "Une refonte urgente du modèle de financement des Départements, une prise en charge par l’État des dépenses sociales obligatoires. Et la préservation de l’autonomie financière des collectivités locales". Ce sont les trois mesures exigées par Georges Ziegler, président du conseil départemental de la Loire. En effet, l'élu ligérien devrait adresser une lettre ce 27 octobre au Président de la République, ainsi qu'au premier ministre. Cette décision fait suite à "la situation financière catastrophique" du département. Georges Ziegler appelle ainsi à tous les élus locaux à co-signer cette lettre afin de "faire entendre la voix des territoires".

    Le département de la Loire se serre la ceinture

    Défendre les finances locales et les services publics, c'est donc l'objectif de cette lettre au chef de l'Etat. En effet, la Loire fait face à des problèmes financiers de grande ampleur, "Le Département de la Loire n’a plus de marges de manœuvre", assure Georges Ziegler au Pays. L'élu va encore plus loin et dénonce "une crise budgétaire sans précédent".

    Cette déclaration met également en cause le rôle de l'Etat. "Les recettes s’effondrent, les dépenses sociales explosent, et l’État, pourtant garant de la solidarité nationale, laisse les Départements affronter seuls une situation intenable". Si l'on se concentre sur les faits, cette lettre prend tout son sens alors que la Loire est classée parmi les quinze départements les plus en difficulté de l'Hexagone.

    Capture d'écran de la Cour des comptes
