Loire : le dernier rescapé de la déportation est décédé

  • par Romain Balme

    • Figure de la Résistance et témoin infatigable de la mémoire, Philippe Couzon s’est éteint à 100 ans. Déporté en 1944, il continuait d'assister à toutes les commémorations dans sa ville de Saint-Chamond.

    Il incarnait la mémoire de la résistance à Saint Chamond (Loire). Philippe Couzon, dernier survivant ligérien des camps de concentration est décédé ce lundi 27 octobre selon plusieurs élus locaux et nos confrères d'Ici. Agé de 100 ans, il avait été déporté en 1944, alors qu'il n'avait que 19 ans.

    Décoré officier de la Légion d'honneur, Philippe a également reçu la médaille de Saint Chamond ainsi que celle de l'Assemblée nationale. Emmanuel Mandon, député de la Loire a tenu à rendre hommage à "une personnalité qui forçait le respect". Axel Dugua, maire de Saint Chamond salue la mémoire d'un "homme au grand cœur, d’une fidélité exemplaire à nos commémorations patriotiques, toujours présent pour honorer la mémoire de ses frères d’armes."

