Elles sont banalisées, circulent tous les jours et peuvent flasher sans être repérées. Les voitures-radar privées, baptisées « Dexter », seront bientôt en service à Lyon et dans le Rhône.

Déjà déployé dans plusieurs départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, le dispositif est en phase de reconnaissance dans le Rhône. Les parcours doivent être validés par la Direction départementale des territoires. La mise en service pourrait intervenir dès la rentrée, selon la préfecture. L’objectif : renforcer les contrôles sur les axes les plus accidentogènes et libérer du temps aux forces de l’ordre.

En 2025, le département a déjà enregistré 880 accidents corporels, soit 35 % de plus qu’à la même période en 2024. Trente-quatre personnes ont perdu la vie depuis janvier. Les autorités appellent les usagers à la prudence, notamment face à la vitesse, première cause d’accidents mortels.

Lire aussi : À Lyon, ces riverains excédés par des deux-roues trop bruyants exhortent la Métropole à agir