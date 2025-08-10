Actualité
voiture route conduite @Pexels
Photo d'illustration @Pexels

Des voitures-radar privées bientôt à Lyon et sur les routes du Rhône

  • par Timothée Thomas-Collignon

    • Elles sont banalisées, circulent tous les jours et peuvent flasher sans être repérées. Les voitures-radar privées, baptisées « Dexter », seront bientôt en service à Lyon et dans le Rhône.

    Déjà déployé dans plusieurs départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, le dispositif est en phase de reconnaissance dans le Rhône. Les parcours doivent être validés par la Direction départementale des territoires. La mise en service pourrait intervenir dès la rentrée, selon la préfecture. L’objectif : renforcer les contrôles sur les axes les plus accidentogènes et libérer du temps aux forces de l’ordre.

    En 2025, le département a déjà enregistré 880 accidents corporels, soit 35 % de plus qu’à la même période en 2024. Trente-quatre personnes ont perdu la vie depuis janvier. Les autorités appellent les usagers à la prudence, notamment face à la vitesse, première cause d’accidents mortels.

