Loire : deux jeunes adolescents arrêtés pour avoir livré de la drogue dans une prison

  • par Romain Balme

    • Mardi soir, la police de la Loire a interpellé deux jeunes de 15 et 18 ans à Saint-Étienne. Grâce à un drone, ils tentaient de livrer cigarettes, nourriture et cannabis à la maison d’arrêt de la Talaudière.

    La scène s'est déroulée ce mardi 21 octobre, aux alentours de 23 heures à Saint-Etienne. Deux jeunes adolescents âgés respectivement de 15 et 18 ans ont été arrêtés par la police de la Loire, rapporte Ici. Grâce à des drones, ils étaient en train de livrer de la marchandise à la maison d'arrêt de la Talaudière. Parmi les produits retrouvés, des céréales, des cigarettes et… du cannabis.

    Leur interpellation a débuté alors que des policiers en patrouille ont aperçu un drone survoler la prison avec un sac plastique accroché dessus. C'est alors qu'ils tombent sur les deux suspects, télécommande à la main. Le jeune homme de 18 ans a été déféré devant un magistrat. Son complice va être convoqué devant le juge des enfants.

    Loire : le député Antoine Vermorel-Marques prône le référendum

