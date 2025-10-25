Fermée pour l’hiver 2025-2026, la station de Chalmazel suscite une vague de solidarité et d’espoir. Région, département et bénévoles s’activent pour préserver ce symbole ligérien.

Alors que la station de Chalmazel n'ouvrira pas pour la saison 2025-2026, les plans de sauvegarde du lieu se multiplient selon les informations du Progrès. Fabrice Pannecoucke, président de la région Auvergne Rhône-Alpes, a tenu a réitérer son soutien à la station ligérienne. "Il y a une forme de culture Chalmazel. Compte tenu de ce que la station pèse dans l’histoire, l’idée est de ne pas abandonner Chalmazel. On travaille sur le sujet", promet le président du conseil régional.

L'avenir de Chalmazel était donc au cœur de toutes les préoccupations, jusqu'au conseil des maires de la Loire ce vendredi 17 octobre. Le conseillé régional Jean-Pierre Taite a fait part d'une subvention de la région à hauteur de 300.000 euros. Cette somme représente le déficit envisagé par le département de la Loire, gestionnaire des lieux. Néanmoins, cet investissement n'a pas été confirmé par Fabrice Pannekoucke lors de son passage à Firminy.

A noter que l'ambition est de faire de Chalmazel une station quatre-saison. Cette opération pour l'instant compliquée vise à s'adapter aux conditions climatiques. Un regard partagé par Fabrice Pannecoucke : "Travailler sur Chalmazel, c’est regarder ce qu’il se passe l’hiver et regarder ce qu’il pourrait se passer demain", conclut l'élu.