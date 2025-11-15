Que faire ce dimanche à Lyon ?

Pour affronter la déprime automnale et le temps pluvieux, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les bons plans à ne pas manquer ce dimanche 16 novembre.

Oui, le temps ne donne aucunement envie de sortir de son lit, ce dimanche 16 novembre. Mais Lyon Capitale a sélectionné pour vous les bons plans à ne pas manquer afin de vous redonner un peu le moral.

La Grande Braderie de la Bibliothèque de Lyon

Quoi de mieux qu'une braderie de livres et de CD pour contrer la grisaille du dimanche ? De 10h à 17h, la bibliothèque de la Part-Dieu ouvre ses portes pour la braderie annuelle de la Bibliothèque municipale de Lyon. Et tout le monde peut y trouver son bonheur : romans, documentaires, BD, livres jeunesse, CD et vinyles. Plus de 20 000 documents mis à la vente à tout petit prix, entre 1 et 5 euros. L'entrée à l'évènement est gratuite.

Grande Vente Solidaire au Palais des Sports de Gerland

La grande vente solidaire du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri s'installe au Palais des Sports de Gerland. Vêtements, meubles, jouets, livres, disques et objets de brocante seront proposés à petits prix. Un village solidaire avec cabane à récits, ateliers couture, maquillage et tombola pour enfants vient s'ajouter à cette journée chaleureuse et engagée. Les recettes de ce week-end participeront au financement des actions sociales que mène l'association auprès des personnes en grande précarité. L'entrée à l'évènement est à 2 euros le dimanche, et gratuite pour les -16 ans et les personnes en situation de handicap.

Le Testathlon à Bron

Crédit : Testathlon

Pour ceux qui n'ont pas peur d'affronter la pluie, le Testathlon, une course solidaire pour soutenir la recherche sur les maladies digestives, se déroulera au parc de Parilly de Bron. Les participants auront le choix de parcourir 1 (pour les enfants), 5, 7, 14 ou 21 km en marchant ou en courant. Après l'effort, des animations seront organisées, avec un foodtruck et un DJ sur place. Les bénéfices de la journées seront reversés à la fondation de recherche sur la nutrition et les pathologies digestives DigestSciences. Il reste de la place pour la randonnée de 5 km avec une inscription à 10 euros.

Festival du Film Court au cinéma Le Zola

Pour les Lyonnais qui souhaitent sortir sans devoir affronter le froid, le Festival du Film Court s'achève ce dimanche. L’événement se termine à 17h30 par une projection de tous les films primés. C'est l'occasion de découvrir des films uniques réalisés par les peut-être grands réalisateurs de demain. L'entrée est à 8,50 euros, 7,50 euros pour les tarifs réduits, et 5 euros pour les étudiants et les -18 ans.

Jean-Louis Aubert à la LDLC Arena

Lyon Capitale l'annonçait ce vendredi, Jean-Louis Aubert rejoint l’affiche du Printemps de Pérouges 2026. Pour vous donner un avant goût de sa tournée des festivals cet été qui viendront marquer ses cinquante ans de carrière, rendez-vous à la LDLC Arena ce dimanche soir, à partir de 19h. Puisque la figure du rock français ne déçoit jamais. Des places sont encore disponibles dans les différents points de vente, à partir de 59 euros.