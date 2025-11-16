Météo
Pluie à Lyon
Photo d’illustration pluie à Lyon. (Photo de JEFF PACHOUD / AFP)

Des pluies avant une possible accalmie ce dimanche

  • par Claire Martinez

    • Ce dimanche 16 novembre s'annonce couvert à Lyon et sa métropole, avec des pluies prévues toute la matinée. L'après-midi devrait être plus sec, selon Météo-France, mais le ciel resterait très nuageux.

    Ce n'est pas ce dimanche 16 novembre que les Lyonnais pourront profiter du soleil. Des pluies fortes et persistantes sont attendues dès 8h et jusqu'à 13h. La suite de la journée devrait être plus calme et sec, avec des risques de pluies limitées et faibles, bien que le ciel restera très couvert.

    Les températures resteront au dessus des normales de saison, avec 11 degrés dans la matinée et jusqu'à 17 degrés dans l'après-midi, soit respectivement 6 et 5 degrés au dessus des normales de saison.

    à lire également
    Incendie à Rillieux : le rappeur et les autres suspects relâchés

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Incendie à Rillieux : le rappeur et les autres suspects relâchés 11:52
    Littérature : Frédéric Andrei, au carrefour de tous les dangers 11:28
    Une personne interpellée après un braquage à Vénissieux 10:46
    Le groupe Urgo investit 60 millions d’euros pour construire une nouvelle usine dans la Loire 10:45
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Pluie-inondation : trois départements en vigilance orange dans la région 09:47
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air est bonne ce dimanche 09:30
    Pluie à Lyon
    Des pluies avant une possible accalmie ce dimanche 08:30
    Personnes assises
    Que faire ce dimanche à Lyon ? 15/11/25
    Un portail numérique pour explorer les collections du musée des Confluences 15/11/25
    Les ombrières de la place Bellecour, qui alimentent les débats depuis quelques mois sur les choix en matière d’aménagement urbain des écologistes © LC
    L'écrivain Lorànt Deutsch charrie l'ombrière de la place Bellecour sur les réseaux sociaux 15/11/25
    Une équipe de faux coursiers arrêtée après le vol de 120 000 euros de bijoux 15/11/25
    Un rassemblement contre les violences faites aux enfants et ados ce samedi à Lyon 15/11/25
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Pluies et inondations : trois départements en vigilance orange ce samedi 15/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut