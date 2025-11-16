Des pluies avant une possible accalmie ce dimanche

Ce dimanche 16 novembre s'annonce couvert à Lyon et sa métropole, avec des pluies prévues toute la matinée. L'après-midi devrait être plus sec, selon Météo-France, mais le ciel resterait très nuageux.

Ce n'est pas ce dimanche 16 novembre que les Lyonnais pourront profiter du soleil. Des pluies fortes et persistantes sont attendues dès 8h et jusqu'à 13h. La suite de la journée devrait être plus calme et sec, avec des risques de pluies limitées et faibles, bien que le ciel restera très couvert.

Les températures resteront au dessus des normales de saison, avec 11 degrés dans la matinée et jusqu'à 17 degrés dans l'après-midi, soit respectivement 6 et 5 degrés au dessus des normales de saison.