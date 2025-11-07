Actualité
Testathlon course solidaire
Crédit : Testathlon

Une course solidaire pour les maladies digestives organisée au parc de Parilly

  • par Loane Carpano

    • Une course solidaire pour soutenir la recherche sur les maladies digestives se tiendra le 16 novembre prochain au parc de Parilly de Bron.

    Courir ou marcher pour faire avancer la recherche sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ? C'est ce que propose les Hospices Civils de Lyon (HCL) le 16 novembre prochain au parc de Parilly.

    Les participants du "Testathlon" auront le choix de parcourir 1 (enfants), 5, 7, 14 ou 21 km en marchant ou en courant. Un village santé et bien être avec ateliers de yoga, de nutrition et de sensibilisation, ainsi que des food-truck et jeux pour enfants seront également de la partie.

    Les bénéfices de la journées seront reversés à la fondation de recherche sur la nutrition et les pathologies digestives DigestSciences. L'inscription est à réaliser en ligne, sur le site du Testathlon.

    Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin se caractérisent par une inflammation de la paroi d'une partie du tube digestif, due à une dérégulation du système immunitaire intestinal. Il s'agit des maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique, dont 300 000 personnes sont atteintes en France.

