Ain : Jean-Louis Aubert rejoint l’affiche du Printemps de Pérouges 2026

Après une année 2025 marquée par une tournée sold-out, Jean-Louis Aubert sera l’un des grands rendez-vous du Printemps de Pérouges. L’icône du rock français y donnera un concert le 25 juin 2026, pour célébrer cinquante ans de carrière.

Le Printemps de Pérouges, après avoir annoncé la venue de Theodora, dévoile un deuxième nom de poids pour son édition 2026 : Jean-Louis Aubert. Le chanteur, qui a enchaîné plus de soixante dates complètes en France, en Suisse et en Belgique cette année, repartira à la rencontre du public l’été prochain. Sa venue, programmée le 25 juin, s’annonce déjà comme l’un des temps forts du festival.

L’artiste y présentera les titres de Pafini, son dernier album paru à l’automne 2024. Aubert y revisite le temps qui passe sans nostalgie, avec une sincérité qui continue de définir son parcours depuis l’aventure Téléphone.

Sur scène, le musicien promet un moment vivant et généreux, entre nouvelles compositions et chansons devenues incontournables. Une soirée à l’image de ce pilier du rock français, toujours aussi curieux, libre et inspirant après cinquante ans de carrière.